اعترافات لص الموتوسيكلات بمنشأة ناصر: براقبها.. وبوصل الأسلاك وأمشي بيها

في جزء من الدقيقة، يحمل «العدّة» ويقترب نحو دراجة نارية بعينها، بعد فحصها لأكثر من يوم، ثم يدنو منها في هدوء، ويبدأ بطريقته سرقتها وفك سبل الأمان فيها، ثم يسير إلى طريق مجهول، غير آبها بكاميرات المراقبة التي رصدته، أو صاحب «الموتوسيكل» الذي سيحترق قلبه حزنًا على ضياعه، ظنًا منه أنّه لن يمسك به أحد، لكن توقعه لم يكن في محله، وتمكنت قوات الأمن من القبض على «لص الموتوسيكلات» بمنطقة منشية ناصر.

اعترافات خطيرة قالها لص الموتوسيكلات بمنطقة منشية ناصر في القاهرة، وهو عاطل وليس لديه عمل، فقط يزاول نشاطه الإجرامي، وتخصص في سرقة الدراجات النارية من الشوارع، بدائرة قسم منشأة ناصر، موضحا أنّه يراقب الموتسيكل في البداية قبل أن سرقته.

اعترافات لص الموتوسيكلات في منشأة ناصر

المتهم أضاف في تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أنّه يسرق بطريقة «توصيل الأسلاك»، أي يجعل موتور الدراجة النارية يعمل بعدما يوصل الأسلاك ببعضها، فيسير بها وكأنّه صاحبها وليس سارقها، مؤكدًا أنّه ارتكب وقائع سرقة دراجات نارية أخرى بالمنطقة ذاتها.

وتم بإرشاده ضبط الدراجات المستولى عليها في الأماكن التي أخفى فيها المسروقات، وبعد ذلك تم استدعاء المجنى عليهم من أصحاب الدراجات المسروقة، والذين تعرفوا عليها، واتهموه بالسرقة بشكل مباشر.

تفاصيل سرقة موتوسيكلات بمنشأة ناصر

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة دراجته النارية عقب تركها بإحدى المناطق في دائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المستولى عليها.