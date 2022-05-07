لص ينهي حياة سائق «توك توك» في البحيرة.. تصدى له أثناء محاولة سرقته

لقي شاب مصرعه، إثر قيام لص بطعنه، بسبب قيام المجني عليه بالتصدي له أثناء سرقة مركبة الـ«توك توك» الخاصة به، وذلك بمنطقة غرب إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى إيتاي البارود، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحفظ على الجثة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال مستشفى إيتاي جثة شاب وبها عدة طلقات نافذة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد المناخلي، وشهرته محمد العجوز، 30 سنة، مقيم بمنطقة غرب ايتاى البارود.

كما تبين أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بسرقة «التوك توك» تصدى له المجنى عليه، فقام المتهم بطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته، وفر هاربا.

تشكيل فريق بحث

ومن جانبه، وجه اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط مباحث مركز شرطة إيتاي البارود، برئاسة العقيد هاني صبحي رئيس فرع البحث الجنائي، بالاشتراك وضباط فرع الأمن العام، وذلك لسرعة الوقوف على مرتبكي الواقعة وسرعة ضبط المتهم.

وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، بمستشفي إيتاي البارود، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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