تفاصيل مقتل شاب في مشاجرة بسبب قطعة أرض بالشرقية.. «كان بيدافع عن أبوه»

تشهد قرية «منزل حيان»، التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، تواجدا أمنيا مكثفا، بعدما لقي شاب مصرعه إثر إصابته بجروح قطعية بعد التعدي عليه بأسلحة بيضاء، كما أصيب والده، وذلك في مشاجرة مع آخرين بسبب الخلاف على قطعة أرض، فيما ألقت الشرطة القبض على 4 متهمين وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصرع شاب في مشاجرة

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقيه تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ههيا بلاغا بمصرع محمد ماهر نجاتي، 22 سنة، بقرية «منزل حيان» التابعة لمركز ههيا، وإصابة والده، إثر إصابته بجروح قطعية.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ههيا لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين نشوب مشاجرة اُستخدمت خلالها الشوم والأسلحة البيضاء بين والد المجني عليه وعدد من الأشخاص، بسبب الخلاف على قطعة أرض، وتدخل المجني عليه للدفاع عن والده ما أدى لإصابته ووفاته في الحال.

نقل المجني عليه إلى المشرحة والتصريح بالدفن

ونُقل المجني عليه إلى مشرحة مستشفى ههيا المركزي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة التي تولت التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة، لتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن، كما تم نقل والده إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وألقت الشرطة القبض على 4 متهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الملابسات، كما قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي السياق ذاته، دفعت مديرية أمن الشرقية بقوة أمنية للتواجد في القرية لمنع تجدد الاشتباكات وحدوث أي ردود أفعال انتقامية.