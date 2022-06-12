وظائف مطلوبة في بنكي المشرق وEGBANK.. تعرف على الشروط والمؤهلات

أعلن بنك المشرق وEGBANK عن حاجتهما لشغل وظائف داخل قطاعات مهمة بتلك المؤسسات المالية والمصرفية، شرط توافر عدد من المهام والمؤهلات التي يؤهل المتقدم للوظيفة، التي يمكن التقدم لها من خلال موقع كل من بنك عبر موقع التوظيف «لينكد إن»، وفي إطار تقديم الخدمات الإخبارية، نرصد في التقرير التالي تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف بنك المشرق

بحسب ما جاء صفحة بنك المشرق الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» فإن البنك في حاجة إلى ضابط أول لتحليلات الائتمان بشروط ومؤهلات كالتالي:

- خريج جامعي.

- خبرة 2-3 سنوات على الأقل في مجال مخاطر البيع بالتجزئة.

- المهارات التحليلية وإدارة الوقت.

- التواصل الجيد ومهارات التعامل مع الآخرين (كتابية ولفظية).

- المعرفة بإدارة مصدر البيانات الثابت والديناميكي.

- إعداد حزم تحليلية يومية وشهرية تغطي دورة الائتمان بأكملها (تخطيط المنتج، وبدء الائتمان، وصيانة الحساب، والتأخر في السداد وعمليات الشطب) لجميع منتجات أصول التجزئة.

- تصميم وإنتاج وتقييم مجموعة تقارير المعلومات الإدارية ذات الصلة بأنظمة التقارير.

- إنشاء جميع تقارير المجموعات بما في ذلك المطالبات لوكالات التحصيل.

- تقديم تقارير إلى كل من قسم الائتمان والتجزئة.

- التتبع الشهري لخطة القدرات المختلفة لوظيفة مخاطر البيع بالتجزئة والحفاظ على هيكل تنظيمي للإدارة كافٍ لتلبية جميع الأهداف والغايات.

- قياس أداء القسم بالمقاييس المناسبة.

وظائف EGBANK

كما أعلن بنك EGBANK عبر حسابه الخاص على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجة البنك لـ وظيفة أخصائي مخاطر الائتمان، بشروط ومؤهلات هي:

- حاصل على شهادة في المحاسبة / إدارة الأعمال من جامعة معترف بها.

- حاصل على شهادة الائتمان أمر لا بد منه.

- يجب إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية تحدثا وكتابة.

- يملك خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مخاطر الائتمان أو الخدمات المصرفية للشركات.

- التأكد من أن أنشطة منح الائتمان للبنك تتوافق مع الاستراتيجية المعمول بها وأن السياسات والإجراءات المعتمدة والمبادئ التوجيهية للبنك المركزي المصري يتم تنفيذها.

- إجراء مراجعة ائتمانية للعملاء الحاليين والمحتملين لضمان جودة الحجوزات في غضون فترة زمنية مقبولة.

- يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحليل وضع العملاء في السوق ونموذج الأعمال والبيانات المالية.