القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم.. منها أون سبورت الأرضية

كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم، حيث يحرص قطاع عريض من جماهير القلعة الحمراء على متابعة المباراة المهمة التي تجمع الفريقين الليلة، ضمن منافسات كأس مصر موسم 2022.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن لقرائها على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي لقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم، كما يلي:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالسلوم

المباراة التي تجمع الأهلي ونظيرة المصري بالسلوم، تقام في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت الرياض على قناة أون تايم سبورت 1 في كأس مصر وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

وتعرض مباريات كأس مصر عبر تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية، والتي يمكن تحميلها بالبحث عن التردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

- التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

ويواجه فريق النادي الأهلي، نظيره المصري بالسلوم في إطار مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي، على ملعب الأهلي وي السلام، حيث يخوض الفريق الأول المباراة دون لاعبيه الدوليين، لانشغالهم مع المنتخب المصري في مباراته الودية أمام كوريا الجنوبية.

وبغيب عن مباراة اليوم، لاعبي النادي الأهلي لوجودهم ضمن صفوف المنتخب: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كما يغيب علي معلول لمشاركته مع منتخب بلاده تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالي، وبيرسي تاو مع منتخب جنوب أفريقيا، فضلا عن الإصابات التي لحقت بنحو 7 من لاعبي الفريق الأول، وهم: اللاعب حمدي فتحي، لويس ميكيسوني، أكرم توفيق، عمار حمدي، علي لطفي، وليد سليمان، وأخيرا اللاعب محمد عبدالمنعم.

ومن المتوقع أن تضم قائمة الأهلي لمباراة المصري بالسلوم: مصطفى شوبير، حمزة علاء، ومصطفى مخلوف في حراسة المرمى، محمود متولي، رامي ربيعة، بدر بانون، محمد نصير، أحمد عبدالنبي، محمود وحيد، كريم فؤاد، ومحمد هاني في خط الدفاع، فضلا عن محمد محمود، أحمد نبيل كوكا، أحمد عبدالقادر، محمد فخري، محمد أشرف، زياد طارق، طاهر محمد، وحسين الشحات خط الوسط، وأخيرا صلاح محسن، حسام حسن، ومحمد شريف في الهجوم.