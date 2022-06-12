حفل غنائي لراغب علامة وتكريم بسمة وأحمد مجدي.. أبرز الفعاليات الفنية

يشهد مساء اليوم الأحد، الموافق 12 يونيو، عددًا من الفعاليات الفنية سواء حفلات غنائية أو تكريمات لعدد من الفنانين، ومن بين هؤلاء النجوم الفنان اللبناني راغب علامة وبسمة وأحمد مجدي.

ويستعد الفنان راغب علامة، مساء اليوم الأحد، لإحياء حفل غنائي في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، وسط حضور جماهيري كبير وسينطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة.

تكريم بسمة وأحمد مجدي

ويشهد مساء اليوم أيضًا تكريمًا خاصًا للثنائي الفنانة بسمة والفنان أحمد مجدي، ضمن فعاليات مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدًا بمصر، في حفل ختام دورته السادسة في مصر 7 مساء بالجامعة البريطانية.

وسيشهد أيضًا حفل ختام المهرجان تكريم خاص لاسم الفنان الكبير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا بعد إصابته بأزمة قلبية، وأيضًا تكريم لاسم المخرج الراحل سمير سيف.

آخر أعمال راغب علامة

يذكر أن الفنان راغب علامة، طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «تعاليلي» بالتزامن مع يوم عيد ميلاده الذي يوافق 7 يونيو، التي تعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف وألحان أحمد الزعيم وتوزيع توما وإخراج زياد خورى.

وتقول كلمات الأغنية:

قدام الكل بقولها لك

خليني أقولها أنا

عيني ما قابلتش جمالك في الدنيا بحالها

بابعت لعينيك تحياتي

الرقة دي قلبت حساباتي

تستاهلي أعيش لك

وحياتي جنبك أكملها

تعالي لي تعاليلي

أما الفنان أحمد مجدي، فكان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل المشوار، الذي شارك فيه بجانب محمد رمضان ودينا الشربيني وندا موسى وأحمد صفوت وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.