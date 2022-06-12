نوال الزغبي تعتذر عن عدم تقديم حفلها بالأوبرا: «نلتقي قريبا في أم الدنيا»

أثارت الفنانة نوال الزغبي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حفلها الأخير في دار الأوبرا المصرية، حيث أنها جاءت إلى مصر من أجل حفلها الأخير، في الوقت الذي خرجت أخبار تفيد إلغاء الحفل.

وسرعان ما خرجت الفنانة نوال الزغبي لتنفي الأمر، وتؤكد حضورها للحفل بدار الأوبرا المصرية، وأنها تجري بروفات خاصة من أجل الاستعداد للحفل الجديد.

ولكن اعتذرت الفنانة نوال الزغبي عن حفلها بدار الأوبرا المصرية قبل الحفل بساعات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

نوال الزغبي تكشف سبب إلغاء حفلها

وكتبت نوال الزغبي: «بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصرية، قررت احترامًا لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائيًا عن عدم إقامة الحفل، أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريبًا جدًا في أم الدنيا مصر».

بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصريّة وسوء التنظيم الذي رافقها والفوضى المعروفة الأسباب.. قررت احترامًا لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائيًا عن إقامة الحفل..

أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريبًا جدًا في أم الدنيا مصر #تحيا_مصر — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 11, 2022

وشاركت نوال الزغبي، مؤخرًا في حفل ختام مسابقة «ميس إيليت وورلد 2022» لملكات جمال العالم، التي أقيمت في أحد المنتجعات السياحية الشهيرة بالغردقة.

تعرض نوال الزغبي للتسمم

وتعرضت نوال الزغبي منذ فترة قريبة، خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في سوريا لوعكة صحية؛ فشعرت ببعض الآلام، ما جعل الطبيب المعالج يفحصها وينصحها بعدم الغناء، إلا أنها أصرت كي لا يغضب الجمهور، رغم الإصابة بـ«التسمم».