رئيس التحرير

محمود مسلم

نوال الزغبي تعتذر عن عدم تقديم حفلها بالأوبرا: «نلتقي قريبا في أم الدنيا»

كتب:

ضحى محمد
01:20 م | الأحد 12 يونيو 2022
نوال الزغبي

نوال الزغبي

أثارت الفنانة نوال الزغبي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حفلها الأخير في دار الأوبرا المصرية، حيث أنها جاءت إلى مصر من أجل حفلها الأخير، في الوقت الذي خرجت أخبار تفيد إلغاء الحفل.

وسرعان ما خرجت الفنانة نوال الزغبي لتنفي الأمر، وتؤكد حضورها للحفل بدار الأوبرا المصرية، وأنها تجري بروفات خاصة من أجل الاستعداد للحفل الجديد.

ولكن اعتذرت الفنانة نوال الزغبي عن حفلها بدار الأوبرا المصرية قبل الحفل بساعات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

نوال الزغبي تكشف سبب إلغاء حفلها

وكتبت نوال الزغبي: «بعد الجدل الذي رافق حفل دار الأوبرا المصرية، قررت احترامًا لنفسي ولكل المحبين أن أعتذر نهائيًا عن عدم إقامة الحفل، أشكر كل الذين حجزوا بطاقاتهم لحضور الحفل ونلتقي قريبًا جدًا في أم الدنيا مصر».

وشاركت نوال الزغبي، مؤخرًا في حفل ختام مسابقة «ميس إيليت وورلد 2022» لملكات جمال العالم، التي أقيمت في أحد المنتجعات السياحية الشهيرة بالغردقة.

تعرض نوال الزغبي للتسمم

وتعرضت نوال الزغبي منذ فترة قريبة، خلال إحيائها حفلًا غنائيًا في سوريا لوعكة صحية؛ فشعرت ببعض الآلام، ما جعل الطبيب المعالج يفحصها وينصحها بعدم الغناء، إلا أنها أصرت كي لا يغضب الجمهور، رغم الإصابة بـ«التسمم».

اقرأ المزيد:

تأجيل حفل نوال الزغبي في دار الأوبرا المصرية

3 أحداث شغلت الوسط الفني خلال 48 ساعة.. آخرها تأجيل حفل نوال الزغبي

إعادة حفل نوال الزغبي بدار الأوبرا المصرية فى موعدها الطبيعي

نوال الزغبي تشوق جمهورها لحفلها بدار الأوبرا: «متحمسة كثيرا»
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.