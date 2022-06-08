نوال الزغبي تشوق جمهورها لحفلها بدار الأوبرا: «متحمسة كثيرا»

طمأنت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها ومتابعيها بشأن موعد حفلها الغنائي، الذي تحييه لأول مرة من خلال مسرح دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أنه سيكون في موعده الذي سبق وجرى الإعلان عنه يوم 20 يونيه من الشهر الجاري، وذلك بعد الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية بشأن إلغاء حفلها.

نوال الزغبي عن حفلها بدار الأوبرا: لم يؤجل

وكتبت نوال الزغبي، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر قائلة: «للتوضيح حفل دار الأوبرا، لم يتم تأجيله ولا إلغائه فما زال في نفس التاريخ 20 يونيه 2022 في القاهرة، وأنا كتير محمسة وناطرتكن».

جدل بسبب موعد حفلها بدار الأوبرا

وفي الساعات الماضية سادت حالة من الجدل لدى جمهور ومتابعي الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بشأن إلغاء حفلها من عدمه، وزادت حدة التساؤلات خصوصًا مع إعلان دار الأوبرا المصرية تأجيل حفلها الغنائي الذي يعد المرة الأولى في تاريخها الفني الغناء على مسرحه، دون تحديد موعده الجديد وتأكيدها أنه سيتم الإعلان عنه قريبًا.

نوال الزغبي تغني لأول مرة على خشبة دار الأوبرا المصرية

وبعد ساعات من الجدل بسبب إلغاء الحفل، والبحث عن أسباب تأجيله أو الغاء الحفل، عادت دار الأوبرا المصرية لتعلن من خلال بيان رسمي، عن عودة حفل نوال الزغبي في موعده الطبيعي الذي سبق وجرى الإعلان عنه، وهو يوم 20 يونيه من الشهر الجاري.

وفي المرة الأولى التي تقف فيها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، يصاحبها أوركسترا سيفنكس السيمفوني بقيادة دكتور هاني حسن، وتقدم من خلالها عدد كبير من أغنياتها الجديدة والأغنيات القديمة التي كانت سبب شهرتها ونجاحها.