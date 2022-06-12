كواليس استعادة الطالبين المصريين المختطفين بجنوب أفريقيا: خرجا للتنزه بمكان مشبوه

أعلنت أكاديمية «أتيس» لتعليم الطيران، كواليس استعادة الطالبين مؤمن هيثم كامل وفادي سعيد الهادي اللذين اختطفا بجنوب أفريقيا منذ فجر يوم السبت 14 مايو 2022، لمخالفتهما تعليمات الأمن والسلامة بالأكاديمية التي يدرسان بها، مؤكّدة أنَّ ذلك تمّ بفضل الله ثم جهود الدولة المصرية.

سيارة تتبعت الطالبين خلال عودتهما على الطريق السريع

وذكرت أكاديمية «أتيس» لتعليم الطيران، في بيان لها، كواليس اختطاف الطالبين، موضحة أنّهما دون علم الأكاديمية خرجا للتنزه في مكان مشبوه وغير أمن بأحد ضواحي «چوهانسبرج» إذ تتبعتهما سيارة أثناء عودتهما على الطريق السريع وتمّ خطفهما.

وشددت «أتيس» على أنًّها لم تتوان عن متابعة الأمر بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والسفارة المصرية في بريتوريا، إذ كثفت وزارة الخارجية ووزارة الهجرة ورعاية المصريين بالخارج والسفارة المصرية الجهود حفاظاً على أرواح الطالبين المخطوفين، وكان هناك اتصال دائم من الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة و«تنسيقية شباب الأحزاب».

وثمنت الجهود المتميزة لاستعادة الطالبين من النائب الدكتور محمد عمارة في التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة، وكذلك محمود القط عضو مجلس الشيوخ في منظومة متكاملة من الدولة المصرية و«تنسيقية شباب الأحزاب» والسفارة المصرية.

جهود وزارتي الخارجية والهجرة والسفارة المصرية

ولفتت إلى أنَّه كانت هناك اتصالات من الخاطفين بإدارة الأكاديمية ووالد أحد الطالبين في مصر إذ تمّ التحلي بالحكمة والصبر رغم الاستفزازات والتهديدات التي تمّ التعرض لها من الخاطفين إلى أن تمّ الإفراج عن المخطوفين يوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2022.

وأكّدت أكاديمية «اتيس» تقديرها للدولة المصرية وحرصها على أمن وسلامة أبنائها المصريين في الخارج وتخص وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بريتوريا برئاسة أحمد الفاضلي والقنصل كريم الخشاب، متقدمة بالشكر لوزارة الهجرة، والأجهزة الأمنية في جنوب أفريقيا وتعاونهم مع السفارة المصرية وإدارة الأكاديمية للإفراج عن الطالبين.

كما أكّدت الأكاديمية حرصها على أبنائها الدارسين وسلامتهم باتباع الشروط والقواعد المنصوص عليها والموقعة بين الأكاديمية وأولياء الأمور والطلبة أنفسهم، واستمرار التدريبات الجادة والدراسات التي تؤهلهم في المستقبل لأن يكونوا طيارين ماهرين في خدمة مصر بالعلم وثقافة الطيران والاتسام بالأخلاق الطيبة.

وتوجهت الأكاديمية بالتقدير للنائب الدكتور محمد عمارة، مشيرة إلى أنَّه واصل الليل بالنهار في متابعة الأمور والتنسيق مع الأجهزة والنائب محمود القط وجميع الشخصيات الذين شاركوا في نجاح عملية الإفراج عن الطالبين المصريين.

كانت وزارة الخارجية، قد أعلنت استعادة الطالبين المصريين، مؤمن هيثم كامل جابر وفادي سعيد الهادي محمد محمود، الدارسين بأكاديمية «ATIS» للطيران المدني اللذين تمّ اختطافهما فجر السبت 14 مايو 2022، مؤكّدة الإفراج عنهما بنجاح أول أمس الجمعة 10 يونيو 2022.

وذكرت وزارة الخارجية في بيانها، أنَّ استعادة الطالبين جاءت بجهود مُكثفة من سفارة مصر في جنوب أفريقيا خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع السلطات الجنوب إفريقية وكبار مسؤولي الحكومة، وأكاديمية «ATIS» للطيران المدني في جنوب أفريقيا والجهات الأمنية وأسر الطالبين المصريين.

سفير مصر بجنوب أفريقيا يستقبل الطالبين بعد الإفراج عنهما

واستقبل السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، الطالبيّن المصريين واطمئن على أنهما في حالة صحية جيدة، كما اتصل بأسرتيهما لطمأنتهما، مبينًا أنَّ مُتابعة السفارة لتفاصيل الحادث وتطوراته بشكل يومي قد جرى على أكثر من مستوى، ومع أكثر من جهة، سواء في جنوب إفريقيا أو في مصر، وأن تضافر تلك الجهود أثمر بنجاح عن عملية الإفراج عن الطالبين المُختطفين.

فضلنا التزام الصمت حفاظا على سلامة الطالبين ولضمان سير عملية الإفراج في سلام

ونوه «الفاضلي» إلى أنَّ السفارة فضلت التزام الصمت التام مع وسائل الإعلام منذ وقوع حادث اختطاف الطالبين المصريين حفاظاً على سلامتهما ولضمان سير عملية الإفراج عنهما بسلاسة وأمان، مؤكّدًا بأن تسريب أي معلومات حول هذا الحادث وتطوراته كان من شأنه تعريض حياة الطالبيّن المُختطفين للخطر.

كما ثمّن السفير اهتمام السلطات الجنوب أفريقية بهذه القضية على المستويين الرسمي وغير الرسمي، قائلًا أن حرص السلطات الجنوب أفريقية على إبداء كل سبل التعاون الصادق حول التعامل مع هذا الموقف كان له أثراً كبيراً في حسن وسرعة إتمام عملية الإفراج عن الطالبين المصريين.

وأعرب عن تقدير السفارة المصرية لاهتمام عدد من ممثلي المُجتمع الجنوب إفريقي ممن أبدوا قلقهم من وقوع الحادث، وأعربوا عن تقديرهم لجهود السفارة لإعادة الطالبين إلى ذويهم، مؤكّدًا بأن هذا التضامن الجنوب أفريقي يعكس صلابة العلاقات التي تربط مصر وجنوب أفريقيا في الوقت الذي تشهد فيه هذه العلاقات دفعة قوية إلى الأمام.

وهنأت السفارة المصرية في جنوب أفريقيا أسرتي وأصدقاء الطالبين المصريين مؤمن وفادي لسلامة عودتهما، وأهابت بالأسر المصرية التي تُقرر إيفاد أبنائها للدراسة في جنوب إفريقيا توخي الحذر فيما يتعلق بتحركاتهم وتنقلاتهم فيها حفاظاً على سلامة أبنائنا المصريين.