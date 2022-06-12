خضوع الفنان شادي شامل لعملية جراحية: ادعوا لي «صور»

يخضع الفنان شادي شامل اليوم لعملية جراحية وكشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك».

حيث نشر الفنان شادي شامل مجموعة من الصور له قبل دخوله غرفة العمليات وعلق عليها قائلا «قبل دخول غرفة العمليات ادعوا لى بالشفاء استودعكم الله».

خضوع شادي شامل لعملية جراحية

وانهالت عليه كثير من تعليقات الجمهور الذين تمنوا له السلامة والشفاء العاجل ولكنه لم يكشف أية تفاصيل خاصة بحالته الصحية.

يذكر أن شادي كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «لما كنت صغير» وهى من كلماته وألحانه وتوزيع أشرف محروس وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».