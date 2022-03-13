شادي شامل بعد ظهوره بـ«التاتو»: مفيش فتوى بتحريمه.. وبصلي الـ5 فروض يوميا

أثار الفنان شادي شامل، جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد طرحه أغنيته الجديدة «لما كنت صغير» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث ظهر على ذراعيه في الفيديو كليب، بعض رسومات «تاتو».

شادي شامل: نفسي الناس تخليها في نفسها

واستنكر شادي شامل، انتقادات البعض بشأن التاتو، مُعتبرًا أنّ ذلك حرية شخصية، قائلًا خلال ندوته في «الوطن»: «نفسي الناس تخليها في نفسها، التاتو لا يُقلل مني أبدًا، وكمان مش أنا لوحدي اللي عملت تاتو فيه ناس كتير جدًا بتعمله».

شادي شامل: لا توجد فتوى رسمية تحرم التاتو

وحول حُرمانية رسم «التاتو» على الجسم، أشار إلى أنّ «هناك فتاوى دينية تُحلل ذلك، والبعض الآخر يُحرمها، فليست هناك أحكام قاطعة بخصوص هذا الأمر»، موضحًا أنّ «الرسومات التي وضعتها على جسدي، كانت سطحية على الجلد فقط، ولم يخرج أي نقطة دماء خلال الرسم».

شادي شامل: أؤدي الصلوت الخمس في مواعيدها

وناشد شادي شامل، الجمهور، بعدم إطلاق أي أحكام تجاه أصحاب رسومات الـ«تاتو»، لا سيما وأنهم لا يعرفون علاقة الشخص بربه، قائلًا: «ربنا اللي بيحاسب مش البشر، وأنا بؤدي الصلوات الخمس في مواعيدها، فلا أترك أي فرض».

شادي شامل: بعض من الجمهور لديه فكرة أن الفنانين ملحدون

وأضاف شادي شامل، أنّ «قطاعا من الجمهور لديه فكرة عن الفنانين أنهم ملحدون ولا يعرفون الله تعالى، وكأنهم خارجون عن المألوف.. مش لازم أطلع أقول كل شوية أنا بصلي.. أنا بعمل كده لأن دي علاقة خاصة بربنا».

وأشار إلى أنّه كان يتردد من آنّ لآخر، بشأن مسح تلك الرسومات الموجودة على جسده، إلا أنه كان يتراجع عن الأمر، بسبب بعض الفتاوى التي لا تُحرم الأمر، كما أنّ عملية إزالة الـ«تاتو» شاقة للغاية وتترك بعض العلامات على الجسم من الصعب إزالتها.