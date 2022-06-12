التنسيق الحضاري يدعو للمشاركة في مسابقة تصميم أكشاك سور حديقة الأزبكية

دعا الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، شباب المبدعين للمشاركة في مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور الأزبكية التراثية للوصول إلى أفضل تصميم، وذلك فى إطار مجهودات الدولة في تطوير منطقة القاهرة الخديوية لإحياء وترميم العقارات والمباني ذات الطابع المميز، بالإضافة إلى تطوير المناطق العمرانية والأراضي لخدمة المشاة ووسائل الانتقال بأشكالها المختلفة والتي تخدم جميع فئات المجتمع، والتي من ضمنها تطوير حديقة الأزبكية حيث تحتل الحديقة موقعًا مميزا يرتبط بمعظم ميادين وسط المدينة.

مسابقة تصميم أكشاك سور حديقة الأزبكية

وأضاف «أبو سعدة» في تصريح لـ«الوطن» أن المسابقة تم إطلاقها بالتعاون بين وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إذ من المقرر أن تتشارك هذه الجهات في تطوير سور الأزبكية وإحياء المنطقة، والمسابقة بهدف إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في مشروع تطوير القاهرة الخديوية، للارتقاء بالمنطقة.

وأوضح: «المسابقة تهدف إلى وضع تصميم 14 كشك في نطاق حديقة الأزبكية، والتي تتضمن قسمين، أحدهما لأكشاك تصلح لبيع الكتب لتحقيق هدف إحياء فكرة سور الأزبكية للكتب والمجلات، والقسم الثاني أكشاك لبيع المرطبات وبعض المنتجات وتقع خارج الحديقة.

ويسمح مشاركة المتخرجين من الجامعات المصرية من الكليات التالية: «كليات الفنون الجميلة، كليات الهندسة، كليات الفنون التطبيقية».

شروط المسابقة:

- أن يكون العمل متوافقا مع موضوع وأقسام المسابقة.

- يحق لكل متسابق المشاركة بعمل واحد أو أكثر وبحد أقصى 3 أعمال.

- لا يحق للعاملين بالجهات المنظمة وأعضاء لجنة التحكيم الاشتراك في المسابقة.

- ألا تكون الأعمال المتقدمة فازت في المسابقة أو أي مسابقة.

- يجب أن يقدم المتسابق فكرته للتصميم منفردو وقابلة للتصميم في مجموعات.

تستقبل المسابقة الأعمال الراغبة في المشاركة حتى يوم 10 أغسطس 2022.

تفاصيل المسابقة من هنــــــــــا