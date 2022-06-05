أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. «البنات في المقدمة»

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، بنسبة نجاح 80.1% للتعليم العام، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 8720 طالبا وطالبة، كما بلغت نسبة النجاح في مدارس المكفوفين والصم والمدرسة الفكرية 100%، و79.7% للتعليم الإعدادي المهني.

وحصلت «الوطن» على أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة البحر الأحمر، واكتسحت الفتيات قائمة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة، وجاءت كالتالي:

الأول الطالبة ملك محفوظ محمد 280 درجة‪

الأول مكرر الطالب مهند مجدي سعيد 280 درجة

الأول مكرر الطالبة هنا أحمد حفني 280 درجة

الرابع الطالبة مريم أيمن علي محمد 279.5 درجة

الرابع مكرر الطالبة مي جمال حسن حمدان 279.5 درجة

الرابع مكرر الطالبة غرام عبد الرحمن عبداللاه 279.5 درجة

الرابع مكرر سلمى عبدالله سيد ياسين 279.5 درجة

الرابع مكرر إيمان أشرف عثمان 279.5 درجة

الرابع مكرر تسنيم أشرف فرج الله 279.5 درجة

الرابع مكرر إسراء محمود آية الله 279.5 درجة

الرابع مكرر أمنية أحمد عبد النعيم 279.5 درجة

الرابع مكرر ديفيد مينا سامي 279.5 درجة

الرابع مكرر مريم عبد الرحيم إبراهيم 279.5 درجة

الرابع مكرر ميرنا بهاء الدين عاطف 279.5 درجة

الرابع مكرر مريم جلال محمد الشريف 279.5 درجة

وقال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن عملية التصحيح تمت بكل دقة وتأني من أجل العمل لصالح الطالب، وإعطائه حقه كاملا، مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية.