مقابر بمم في المنوفية 5 نجوم.. كاميرات مراقبة وواي فاي وانترلوك

«واي فاي وكاميرات مراقبة وانترلوك وفلتر مياه».. للوهلة الأولى عندما تقرأ هذه الجملة تعتقد أنها لإعلان كافيه أو منزل على أحد الشواطئ، ولكن المفاجأة أن هذه الإمكانيات والرفاهية داخل مقابر في قرية زاوية بمم بمحافظة المنوفية، وهو الأمر الذي آثار حالة من الجدل والسخرية من البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحد الرواد ساخرًا «اموت عندكم».

تطوير مقابر زاوية بمم في المنوفية

تعود تفاصيل القصة، إلى أن سبب التطوير بهذا الشكل بقرية زاوية بمم في مركز تلا، كان بسبب اكتشاف إقامة علاقات غير شرعية داخل المقابر، والعثور على طفل رضيع ملقى أمام أحد المدافن، وكذلك إقدام بعض الشباب من أصحاب النفوس الضعيفة على شرب المخدرات بها، هنا قرر شباب القرية تطوير المقابر كي لا تتكرر هذه الوقائع مرة أخرى.

شرارة: كاميرات مراقبة لمتابعة المنطقة بشكل مستمر

وقال عطيه شراراة، صاحب فكرة التطوير منفذها، في تصريحات إلى «الوطن»، إن المقابر تحولت بشكل جذري فأصبح بها كاميرات مراقبة ملحق بها واي فاي لنقل الفيديوهات على الهاتف مباشرة، وبها انترلوك، وكذلك شبكة إضاءة مستقلة بديزل لوجود حالات يتم دفنها في الليل، وكذلك فلتر مياه كي يشرب منه مشيعو الجنازات أو المارة في محيط المقابر، وكذلك الاهتمام بتواجد الأشجار، حتى أن البعض أطلقوا عليها «مقابر خمس نجوم»، لأنه من غير المعتاد وجود هذه الإمكانيات في مقابر القرى.

وأضاف شرارة، أن جميع الأعمال التي تم تنفيذها في مقابر زاوية بمم، تمت بالجهود الذاتية وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التجديد هو الحد من استخدام المقابر بالنسبة لضعاف النفوس ممن لا يعرفون حرمة الموتى، مؤكدًا أن ما كان يحدث في الماضي أصبح لا يتكرر في الوقت الحالي في ظل هذا التجديد.