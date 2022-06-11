نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

أُعلنت، قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وسط ترقب الطلاب لمعرفة نتيجتهم بعد تصحيح المواد ورصد الدرجات ومراجعة الرصد والنتيجة مراجعة دقيقة، لكي يحصل كل طالب على حقه، خاصة أن هذه السنة الدراسية فارقة في تحديد مستقبل الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وتعرض جريدة «الوطن»، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس بعد الإعلان عنها، في ظل خدماتها المستمرة للمواطنين في كل المحافظات، خاصة خدمة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة وأولياء الأمور، في ظل التوتر الكبير لتأخر مديرية التربية والتعليم في إعلان النتيجة خلال الفترة الماضية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

وأعلن ديوان محافظة المنوفية قبل قليل، اعتماد محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وأشار البيان إلى أن نسبة النجاح بلغت 71,45% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو بنسبة نجاح 87,80%، واعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2022 بنسبة نجاح 78,6%.

عرض نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 إلكترونيا

وأكد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة المنوفية، أنه سيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022 بالاسم ورقم الجلوس، علي موقع محافظة المنوفية لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية عقب تحميل ملفات النتيجة، كما سسيتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وأعرب اللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، عن تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن .