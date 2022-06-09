مصرع عامل بناء سقط من الطابق الرابع في المنوفية.. شهيد لقمة العيش

لقي عامل بناء يدعى «إبراهيم.ح» مصرعه، سقط من الطابق الرابع أثناء العمل في مباني منطقة الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث سقط على الأرض جثة هامدة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

زملاء العامل المتوفى: سقط من الطابق الرابع أثناء العمل

أكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة ل الوطن، أن عامل البناء المتوفي كان يعمل في منطقة الراهب وسقط من الطابق الرابع أثناء العمل، وهو من أبناء قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وبسؤال زملاؤه أكدوا سقوطه من الطابق الرابع أثناء العمل، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

حزن في قرية شنوان بعد وفاة عامل أثناء العمل

وسادت حالة من الحزن الشديد في مسقط رأس عامل البناء المتوفي أثناء العمل، وتداولوا خبر وفاته، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية عليه "شهيد لقمة العيش" لوفاته أثناء العمل وكسب لقمة عيش حلال، مكالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يبهم أسرته الصبر والسلوان.

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع عامل بناء يدعي "إ.ح" لسقوطه من الطابق الرابع أثناء العمل في منكقة الراهب التابعه لدائرة المركز، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .