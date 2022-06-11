يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية 2022 برقم الجلوس والاسم، وذلك لاختيار مجال الدراسة الثانوىة التي سيلتحق بها الطالب بعد انتهاء مرحلة التعليم الإعدادي، حيث يوجد أكثر من اختيار منها الثانوي العام، والذي عادة ما يكون الأعلى مجموعا، ثم الثانوي الفني ذي التخصصات المختلفة، ومنها الثانوي الفندقي والتجاري والزراعي والصناعي، إضافة إلى بدائل الثانوية العامة الأخرى، والتي يصل عددها إلى أكثر من 50 مدرسة متخصصة، ويمكن للطلب والطالبات الالتحاق بها وفقا لشروط الإلتحاق بكل مدرسة .

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية 2022 برقم الجلوس

وأعلن اللواء إبراهيم أبوليمون نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2022 للدور الأول، اليوم السبت، بنسبة نجاح بلغت 71.45%، وذلك للمدارس الرسمية والخاصة واللغات.

كما أعلن المحافظ أنه يتم الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال موقع المحافظة، أو موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

ويمكن لأولياء الأمور الحصول على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية 2022 برقم الجلوس، من خلال الضغط هنا.

إستخدام رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية

وعند استخدام الطلاب رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية 2022 برقم الجلوس والاسم يتم كتابة الإسم ورقم الجلوس، وستظهر النتيجة والإدارة التعليمية والمحافظة ودرجات المواد وترتيب الطالب بين طلاب الشهادة الإعدادية .