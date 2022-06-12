والد أحد الطلاب المختطفين بجنوب أفريقيا يروي كواليس الحادث: طلبوا فدية

حالة من الخوف والقلق عاشتها أسرة هيثم كامل على مدار شهر كامل داخل منزلهم بمنطقة شيراتون بالقاهرة، وذلك عقب اختطاف نجلهم «مؤمن» من قبل جماعة مسلحة بدولة جنوب أفريقيا، لتستمر جهود الدولة المصرية قرابة شهر حتى تمكنت بنجاح من الإفراج عن الطالب المختطف رفقة زميله وتحريره من أيدي الخاطفين مساء يوم الجمعة الماضي.

والد مؤمن يروي التفاصيل

«الوطن» تواصلت مع والد «مؤمن» الذي روى كواليس عملية الاختطاف، حيث قال هيثم كامل إنّ نجله العشريني سافر إلى جنوب أفريقيا قبل نحو شهرين لدراسة الطيران المدني في أكاديمية «أتيس»، ولم تمض أسابيع قليلة حتى تعرض لعملية اختطاف مروعة من قبل سيارة يستقلها مسلحون، وتابع: «ابني اتخطف يوم 13 مايو وكل الاتصالات بيه انقطعت وماكناش عارفين اللي حصل، وبعد يومين الخاطفين اتصلوا بيا وطلبوا فدية 7 مليون راند عشان يفرجوا عنه هو وصاحبه».

جهود مصر في تحرير مؤمن من الخاطفين

وعقب الانتهاء من المكالمة تواصل «هيثم» مع الجهات المعنية في الدولة المصرية: «كان في تعاون ومساعدة ومتابعة ومجهود عظيم ويشكر وكنت بتابع مع السفارة المصرية في جنوب أفريقيا لحد ما ابني طلع وكلمته بنفسي واطمنت عليه»، وتابع: «طبعا خلاص كده ابني هيرجع ومش هيكمل دراسة هناك لأن الوضع مش آمن وأنا مش هجازف تاني بحياته ومن المقرر إنه هيرجع مصر خلال اليومين الجايين»، وأشار إلى أنّ السبب في تأخير عودته إلى مصر التحقيقات التي باشرتها شرطة جنوب أفريقيا في عملية الاختطاف.

بيان الأكاديمية

وفي وقت سابق قالت أكاديمية «أتيس» لتعليم الطيران، في بيان لها، كواليس اختطاف الطالبين، موضحة أنّهما دون علم الأكاديمية خرجا للتنزه في مكان مشبوه وغير آمن بأحد ضواحي «چوهانسبرج» إذ تتبعتهما سيارة أثناء عودتهما على الطريق السريع وتمّ خطفهما.