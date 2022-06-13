حظك اليوم برج الدلو الإثنين 13-6-2022 مهنيا وعاطفيا

التفكير بشكل مبالغ فيه والتردد والعملية فضلا عن الحكمة والهدوء، جميعها صفات تسيطر على مولود برج الدلو الذي ينتمي له الكثير من المشاهير وأبرزهم المخرجة اللبنانية نادين لبكي والراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

وبحسب علم الفلك والطالع، فإن مواليد وأصحاب برج الدلو الهوائي يمتلكون وجه وملامح طفولية ورغم أن هذا البرج يبدو شخصية قوية، إلا أنه في الحقيقة شخصية خجولة ولديها روح الطفل الصغير بداخلها، كما أنه معروف بحسه العاطفي لكنه لا يظهره أغلب الوقت، لأنه يرغب دائمًا في الظهور بشكل قوي غير ضعيف.

واليوم الإثنين 13 يونيو، يوضح موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج لمواليد برج الدلو، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، الفلك يمدك بكل الإصرار واليوم مناسب لمباشرة نشاطات جديدة بحماس وهمة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، فيما يتعلق بحظ مواليد هذا البرج على الصعيد العاطفي والعائلي بأن القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة، ويمدك بالقدرة على تغيير بعض الأفكار وتبدو مقنعا.