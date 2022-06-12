حظك اليوم برج الدلو الأحد 12-6-2022 مهنيا وعاطفيا

على الرغم من أن مولود برج الدلو يبدو شخصية قوية، إلا أنه الحقيقة يبدو عليه الخجل وروح الطفولة، كما أنه معروف بحسه العاطفي لكنه لا يظهره أغلب الوقت، لأنه يرغب دائمًا في الظهور بشكل قوى غير ضعيف.

يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج لمواليد برج الدلو، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الدلو إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للتشوش أو العناد، حاول أن ترتب أولوياتك ولا ترفض ما يعرض عليك من سبل جديدة للتطور.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما يكون حظ مواليد هذا البرج على الصعيد العاطفي والعائلي فإنه ينصحك الفلك بالتقدم ولا تكن حساسا ولا تدع النقد يشل حركتك.

مشاهير برج الدلو

الحكمة والهدوء من أبرز صفات مواليد برج الدلو، فهو من الشخصيات العملية والتي تضع مهنتها وتطويرها في المقام الأول، ومن أبرز نجوم هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.