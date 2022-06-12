حظك اليوم برج الحوت الأحد 12-6-2022 مهنيا وعاطفيا

معروف عن مواليد برج الحوت الرومانسية الشديدة والمشاعر المرهفة، فهم معسولي اللسان يمكنهم كسب ثقة ومحبة الآخرين بشكل سريع، كما أنهم شخصيات مرحة متحمسة طوال الوقت، لكن أكثر ما يعوقهم عن حياتهم اليومية هو الكسل الشديد.

يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج لمواليد برج الحوت، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج الحوت إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، يكون القمر بمنزل الحظ يجعلك اليوم تهتم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا والفرص متاحة أمامك للتقدم.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، بينما يكون حظ مواليد هذا البرج على الصعيد العاطفي والعائلي فإنه على الرغم من الضغوط، تفرح اليوم بالمستجدات وتكون قدرتك على إصلاح علاقتك بمن تحب هائلة.

مشاهير برج الحوت

يُعرف عن مواليد برج الحوت بالشغف الشديد تجاه عمله ومهاراته، فهو قادر على اكتساب ثقة الآخرين والعاملين معه، ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.