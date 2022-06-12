حظك اليوم برج الجدي الأحد 12-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي معرف بشخصيته القوية، كما أنه معروف بنضجه وأنه يبدو دائمًا أكبر من عمره بجرأته وقدرته على التعبير عن خلافاته ومشاكله اليومية بشكل سريع، مما يجعله يترقى بشكل أسرع في عمله، لكن المشكلة التي تواجه أصدقاؤه؛ أنه بطئ في اتخاذ القرارات ومتردد، فهو يفضل حساب كل شيء بعقلانية شديدة.

يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج لمواليد برج الجدي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الجدي، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي، فإنه رغم العقبات والضغوط تتمتع بالثقة في النفس وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، بينما يكون حظ مواليد هذا البرج على الصعيد العاطفي والعائلي يكون القمر في منزل الأصدقاء، يدفعك نحو إفادة أصدقائك بنصائح مهمة وتستفيد منهم.

مشاهير برج الجدي

يتميز مواليد برج الجدي بالنضج والشخصية القوية التي يصعب عليها الاستسلام للمشاكل المهنية، ومن أبرز نجوم هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.