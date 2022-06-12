حظك اليوم برج القوس الأحد 12-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مواليد برج القوس من كارهي فصل الصيف، فهم يفضلون الطقس البارد والمطر، كما أنهم معروفون بالحنان والرقة ويعشقون الأجواء الرومانسية، والتوهج.

يستعرض موقع «الوطن» فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج لمواليد برج القوس، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، إن حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي أنه سيتنافر القمر مع أورانوس بمنزل الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وعليك أيضا أن تنتبه لحقوقك وتخطط في صمت كي تصل لهدفك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما يكون حظ مواليد هذا البرج على الصعيد العاطفي والعائلي فإن الشمس تكون بمواجهة برجك، ومن المهم أن تصبر ولا تتسرع في قراراتك وردود فعلك، وتذكر أن أي تغيير يحتاج لوقت.

مشاهير برج القوس

مولود برج القوس يُعرف بالكرم الشديد، كما أنه شخصية قوية لا يمكنها الاستسلام للمصاعب أو مشاكل، ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، محمود حميدة، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.