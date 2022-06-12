برلماني: خسارة مباراة إثيوبيا دليل على تردي حال الكرة وتعنت مسؤولي الاتحاد

وجه النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، انتقادات لاتحاد كرة القدم، وذلك على خلفية خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وسط أداء سيئ من لاعبي المنتخب ومجلس الإدارة.

وأشار «الجاهل» فى بيان صحفي إلى أن «الخسارة تعد مؤشرًا على الوضع المتردي للكرة المصرية بسبب العند والتعنت الذي يتعامل به القائمون على اللعبة في مصر».

هشام الجاهل: تصرفات اتحاد الكرة تغضب المصريين

وقال النائب هشام الجاهل: إن اتحاد الكرة مصر على أن يثير مشاعر المصريين ويغضب الشارع المصريين من خلال اختيار الكابتن إيهاب جلال الذي نكِن له كل التقدير والاحترام ، إلا أنه لم يحقق أي إنجاز أو بطولة مع أي من الفرق الذي تولى تدريبها من قبل، ذلك الأمر الذي أوجد بعض الشبهات بشأن وجود مصالح وراء اختياره.

أسباب اختيار إيهاب جلال لقيادة المنتخب

وأشار النائب هشام الجاهل قائلًا: إن تصريحات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة تشير الى أن هناك أسبابًا غير معلنة لاختيار اتحاد كرة القدم إيهاب جلال، ومن حق كل المصريين معرفة أسباب تردي الرياضة المصرية.

وطالب هشام الجاهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء اختيار إيهاب جلال مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى لكرة القدم رغم أن هناك العديد من الاسماء الكبيرة فى عالم التدريب فى كرة القدم، إلا أنه كان هناك إصرار كبير وغير مفهوم من اتحاد كرة القدم على اختيار إيهاب جلال.