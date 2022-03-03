أحمد حاتم يكشف عن سبب انسحابه من «فاتن أمل حربي»: ظروفي كانت صعبة

كشف الفنان أحمد حاتم عن سبب عدم مشاركته في مسلسل «فاتن أمل حربي» للفنانة نيللي كريم المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022 على شاشة قناة CBC.

أحمد حاتم يوضح سبب عدم مشاركته في «فاتن أمل حربي»

وقال أحمد حاتم خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي»: «انسحبت دي كلمة كبيرة أوي هو محصلش نصيب، أو مكنتش محظوظ كفاية، بس الحمد لله على كل حال، وكنت أتمنى أكون موجود».

وعن سبب عدم مشاركته في المسلسل أضاف «حاتم»: «ظروفي كانت صعبة، لأني عندي فيلمين من السنة اللي فات لازم أخلصهم، فبلغتهم بظروفي بمنتهى التفاهم».

أحمد حاتم يكشف عن رأيه في الشرنوبي

كما أوضح رأيه في اختيار محمد الشرنوبي ليجسد الدور بدلا منه، وأشار إلى أنه تحدث إليه قبل الموافقة على الدور، قائلًا: «كلمني قبلها وأخد رأيي، وقولتله طبعا إن المسلسل مهم جدا ربنا معاك وكان لسة بيحكيلي عنه، إن شاء الله يبقى حاجة مهمة جدا».

مسلسل «فاتن أمل حربي» تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول «فاتن» التي تعاني من عدد من الصعوبات بعد طلاقها من زوجها، بسبب قانون حرمانها من أطفالها وحقوقها إذا تزوجت من شخص آخر.

أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

مسلسل «فاتن أمل حربي» بطولة نيللي كريم، هالة صدقي، فادية عبدالغني، شريف سلامة، خالد سرحان، محمد ثروت، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل.

آخر أعمال أحمد حاتم

وفي سياق آخر، حقق «حاتم» نجاحا كبيرا الفترة الماضية بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسله «أنا وهي» برفقة الفنانة هنا الزاهد، حيث دار المسلسل حول سليم وهند اللذين يعانيان من مشاكل نفسية ويتعالجان عند الدكتور «عفت» الذي يجسد دوره الفنان أشرف عبدالباقي.