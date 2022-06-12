طقس سوهاج اليوم.. شديد الحرارة نهارا وإجراءات احترازية لحماية طلاب سوهاج الجديدة

يسود محافظة سوهاج اليوم طقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا، في تأثر بالموجة الحارة التي تشهدعا البلاد منذ أيام.

درجات الحرارة في سوهاج

وتسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأحد بمحافظة سوهاج 42 درجة مئوية، بينما الصغرى 27 درجة مئوية فى طقس شديد الحرارة نهارا حار ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر .

الأرصاد تتوقع انخفاضا نسبيا للحرارة

ووفقا للهيئة العامة للارصاد الجوية المصرية تشهد مدن السواحل الغربية انخفاضا في درجات الحرارة بعد دخول الهواء الشمالي للبلاد، حيث انخفضت الحرارة من 39 الي 29 درجة علي الاسكندرية وأصبحت الأجواء لطيفة.

وخلال ساعات الليل يصل الهواء الشمالي الي القاهرة وتتحسن الأجواء نسبيا تحسنا ملموسا، بينما تبدأ درجات الحرارة انخفاضها لتسجل غدآ الاثنين 35 درجة وتتوقع أيضا هيئة الارصاد تحسن الأجواء قليلا علي شمال الصعيد وإن ظلت شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد، كما تنشط الرياح علي معظم الأنحاء، فضلا عن وجود فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية «السلوم- مطروح».

جامعة سوهاج تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من ارتفاع الحرارة

واتخذت جامعة سوهاج عدة إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة أثناء امتحانات الطلاب بمدينة سوهاج الجديدة «الكوامل».

وأعلنت الجامعة عن توفير اطقم طبية وسيارات إسعاف وتوزيع المياه المثلج داخل اللجان وإضافة مراوح وجديدة وأجهزة تكييف داخل أماكن الامتحانات وتوفير اطقم طبية وتمزيض داخل مقرلت اللجان الامتحانية .