ورش عمل تشكيلية صيفية للأطفال والشباب في الأوبرا خلال الإجازة الصيفية

بدات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر فى تلقى طلبات الالتحاق بورش العمل التشكيلية التى تقام خلال الإجازة الصيفية تحت اشراف الادارة العامة للمتاحف والمعارض بمشاركة نخبة من أساتذة الكليات الفنية والفنانين المحترفين من صالون مصر للتصوير الضوئي.

مجالات عمل الورش التشكيلية

وتقرر هذا العام قبول الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 حتى 17 عاما وان تعقد في مجالات الرسم، الخزف، الخط العربي، صناعة الحلى والتصوير الفوتوغرافي وتنطلق اعتبارا من من الأحد 17 يوليو وتستمر حتى الثلاثاء 16 اغسطس بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية وبهو المسرح المكشوف ايام الاحد ، الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع من 10.5 صباحاً حتى 1 ظهراً، كما تقرر منح شهادة بإجتياز الدورة التدريبية وتنظيم معرضا لنتاج الورش من اعمال المشاركين يفتتح فى الساعة 7 مساء الخميس 18 أغسطس .

دور ورش العمل في نشر الوعي الثقافي والفني

يذكر أن ورش العمل التشكيلية التى تنظمها دار الاوبرا المصرية تأتى امتدادا لخطواتها الرامية الى نشر الوعى الفنى والثقافى وضمن خطتها لرفع مستوى الذوق العام لدى الشباب والاطفال وتشهد شكلا تعليميا يعتمد على استخدام الأسلوب التفاعلى بهدف خلق جيل جديد قادر على انتقاء وإنتاج الفنون الجادة بما يسهم في اعادة تشكيل الوجدان وتطوير المجتمع .