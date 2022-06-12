ضبط شحنة مخدرات تقدر بـ74 مليون جنيه في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كمية من المواد المخدرة، تقدر قيمتها بـ 74 مليون جنيه داخل مخازن سرية بسيارة نقل في السويس.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط أحد العناصر الإجرامية «سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة»، تخصص في نقل وتهريب مخدرات بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية، مستخدمًا في ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها.

ضبط السائق وبحوزته 9600 طربة حشيش

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة سالفة الذكر، وبحوزته 9600 طربة لمخدر الحشيش وزنت واحد طن وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلوجرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلوجرامًا ومبلغ مالي وهاتفي محمول، مخبأة داخل مخازن سرية بالسيارة.

المتهم يعترف بالواقعة

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامه للسيارة في النقل والتهريب، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 74 مليون جنيه.