 ضبط 169 قطعة سلاح و193 قضية مخدرات وتنفيذ 86987 حكما قضائيا متنوعا

استمرت الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط عدد 169 قطعة سلاح ناري بحوزة 145 متهما وتنفيذ 86987 حكما قضائيا متنوعا، فضلا عن ضبط تشكيل عصابي من 3 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث سرقة متنوعة، وفي مجال المخدرات، ضبطت الحملات 193 قضية مخدرات، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 18 متهما.

ضبط 14158 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 14158 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق المديرية وأسفرت عن ضبط 14 قطعة سلاح ناري وأبيض، وضبط 17 قضية اتجار في المواد المخدرة وتنفيذ 7252 حكما قضائيا متنوعا.

جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة تعرض العديد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء البنوك والذين يقومون بإرسال رسائل إلى ضحاياهم من المواطنين لتنشيط حسابهم إلا أنهم يقومون بالنصب عليهم عقب إتباع بعض الخطوات ليتم تحويل المبالغ المالية المسحوبة من حسابات ضحاياهم إلى محافظ إلكترونية بحوزتهم وعقب ذلك يقوم المتهمون بسحب تلك المبالغ والاستيلاء عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة من استهداف وضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي حال اختبائهم في إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، وبحوزتهم 6 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني وإيميلات بأسماء وهمية تستخدم في المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني ورسائل نصية يقوم المتهمون بإرسالها للضحايا تؤكد ضلوعهم في ذلك النشاط الإجرامى.

كما أمكن الاستدلال على عدد 8 أشخاص من المجني عليهم وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهمين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المستولى عليها من وقائع النصب قاموا بصرفها على متطلباتهم الشخصية.

مكافحة جرائم استغلال الأحداث في أعمال التسول

واستهدفت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة يستقطب الأحداث لاستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة وجمع القمامة، متخذاً من منطقة الشيخ زايد بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات وبصحبته 4 أطفال، وبسؤالهم قرروا بما جاء في التحريات من استغلالهم في أعمال التسول وجمع القمامة، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المسئول عن استقطاب وجمع الأحداث واستغلالهم في نشاطه الإجرامي.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بمزاولة نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته مبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية على النحو المشار إليه.