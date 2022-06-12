بنك مصر ينتهي من تطوير مسرح طلعت حرب في كلية التربية النوعية بـ«عين شمس»

يهتم بنك مصر بتمويل المشروعات الهادفة لتنمية وتطوير المجتمع، في إطار مسؤوليته المجتمعية، ليكشف عن وصول إجمالي ما أنفقه في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر الماضي، حوالي 1.5 مليار جنيه كتبرعات موجهة للمجتمع.

وفي ذلك السياق، شهد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، قيام الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بافتتاح مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية، أمس السبت 11 يونيو 2022.

دعم مسرح الجامعة بمبلغ 8 ملايين جنيه

حضر الافتتاح لفيف متميز من قيادات البنك والجامعة، في إطار الدور الرائد لـ بنك مصر بالتعاون مع جامعة عين شمس بتوفير الدعم للمجالات العلمية والثقافية للجامعة؛ والذي من خلاله قام البنك بدعم مسرح الجامعة بمبلغ 8 ملايين جنيه لتجديد وتطوير مسرح طلعت حرب بأحدث تقنيات الصوت على أعلى مستوى يليق بتاريخ المسرح وجامعة عين شمس.

المسؤولية المجتمعية محور رئيسي لأعمال وأنشطة بنك مصر

يستكمل بنك مصر بهذا دوره الرائد في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها، وكون الثقافة والتعليم أحد أهم المحاور التي يرتكز عليها في دعمه للمجتمع وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح؛ مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية ومشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجا، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

كما يسعى البنك لتوسيع نشاطه وأعماله الداعمة للمجتمع والاقتصاد المصري والتنمية المستدامة، وتعزيز الخدمات التي يقدمها وتمس احتياجات العملاء والمتعاملين مع البنك، في إطار استهدافه تحقيق أهداف خطة الدولة للشمول المالي.