كيف تحصل على كارت شحن عداد الكهرباء بدلا من «المفقود» في اليوم نفسه؟

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء من أصحاب العدادات مسبوقة الدفع «كودي - ذكي» التي يتم شحنها عبر الكروت عن الإجراءات التي يجب أن يتم اتباعها بشركات توزيع الكهرباء عند فقدان كارت شحن العداد إن كان باسم المشترك أو أحد المواطنين المستأجرين للوحدات السكنية بنظام القانون الجديد ولم يكن عداد الكهرباء باسمة خاصة بعد توسع شركات توزيع الكهرباء في تنفيذ خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتركيب العدادات مسبوقة الدفع بكل الوحدات السكنية الجديدة واستبدال العدادات التقليدية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع.

إجراءات عند فقدان كارت شحن العداد

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجدة عبر منشور بالصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الإجراءات التي يجب أن يتخذها صاحب العداد مسبوق الدفع سواء إذا كان العداد باسمه أو مستأجر في حال فقدان كارت الشحن من خلال الخطواط التالية.

‏الخطوة الأولى

- يجب على المتعاقد على تركيب العداد التوجه إلى الشركة لتقديم طلب بفقد كارت الشحن مرفقا به صورة العداد وصورة البطاقة الشخصية.

الخطوة الثانية

في حالة وجود توكيل من صاحب الوحدة يتم التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع مرفقاً به صورة المحضر وصورة العداد وصورة البطاقة الشخصية.

الخطوة الثالثة

يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في نفس اليوم.

المحاسبة المالية الدقيقة من أجل المواطن

وحددت وزارة الكهرباء عددًا من الإجراءات التي يجب أن يتبعها قاطنو المباني العشوائية والمخالفة لاستبدال نظام الممارسة بتركيب عدادات كودية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لافتة إلى أن العداد الكودي هدفه المحاسبة المالية الدقيقة التي تصب في مصلحة المواطن والدولة بدلا من الممارسة الشهرية التي لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي.