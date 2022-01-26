3 نصائح يجب اتباعها عند تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع لأول مرة

تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع لأول مرة، له وضع خاص، حيث يجب الاهتمام ببعض الأمور حتى لا تتعرض للغرامة، أو لإتلاف العداد، أو المسؤولة القانونية، وهو ما كشف عنه جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الوطن»، حيث عرض أهم 3 نصائح يجب اتباعها عند تركيب العداد للمرة الأولي.

نصائح عند تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع لأول مرة

وبحسب ما ذكرت صفحة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فأن هناك بعض النصائح الواجب اتباعها خلال تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع لأول مرة وهي كالآتي:

- عند وصول الفني أو القائم بتركيب العداد، يجب أن تطلب منه تثبيت العداد بشكل صحيح، قبل مغادرته.

- التأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل على العداد، بأنه نفس تاريخ التركيب، قبل مغادرة الفني.

- قبل مغادرة الفني، قم بتجربة كارت العداد، للتأكد من عدم وجود أي مشاكل خاصة بالعداد.

لماذا يجب ضبط تاريخ عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

تقدم الشركة القابضة للكهرباء عدد من الخدمات التي ترتبط بالتاريخ والوقت بشكل كبير، فمصلا عدم ضبط التاريخ والوقت الصحيح، يحرم المستخدم من خدمة «عدم انقطاع الكهرباء في الأوقات الصديقة» وهي الفترة من بعد الخامسة مساءً وحتى العاشرة صباحًا في اليوم التالي.، وأيام الجمع.، والإجازات الرسمية

كما أن عدم ضبط التاريخ والوقت، يجعل العداد لا يعود للشريحة الأولي عند بداية كل شهر.

كما أن الاختلاف في التاريخ والساعة، يؤدى إلي خطأ احتساب شرائح الكهرباء، وبالتالي يؤدى إلى زيادة الفواتير.

كيف يمكن التصرف في تلك الحالة؟

- وحتى تتمكن من تعديل تاريخ والساعة الخاصة بالعداد، يجب أن تتقدم بطلب لشركة التوزيع التابع لها محل السكن.

- سيتم ارسال فتي متخصص يحمل «ماستر كارت» وهو كارت مخصص تفعيل العدادات وسيقوم بضبط الوقت والتاريخ، حتى يعمل العداد بشكل سليم.