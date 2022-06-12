«التعليم» تكشف موعد تلقي طلبات الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تلقي طلبات الراغبين في الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2022، يوم 14 يونيو وحتى 16 من الشهر ذاته، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اعتذارات الثانوية العامة 2022

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أنّه يتم تلقي الاعتذارت عن امتحانات الثانوية العامة، ممن تنطبق عليهم الحالات التي يمكن فيها قبول الاعتذار، مؤكدة أنّه لن يتم قبول أي اعتذارات من المنتدبين في المدارس، إلا طبقا للحاللات الموضحة، كما يلي:

- تقرير طبي حديث معتمد ومختوم من المجلس الطبي العام مدونا به «يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام 2022».

- العمل جزء من الوقت «صورة معتمدة من المستند».

- وجود طفل رضيع يقل عمره عن عامين «صورة من شهادة الميلاد المميكنة».

- سفر الزوج أو عمله بمناطق نائية «صورة من المستند الدال على ذلك».

امتحانات الثانوية العامة 2022

- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام «صورة قيد الوفاة مميكنة».

- الإحالة للمعاش أثناء فترة اداء الامتحانات «صورة مستند».

- الحرمان من أعمال الامتحانات «صورة معتمدة من المستند».

- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم اعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

- خصومات ثأرية «خطاب حديث من مديرية الأمن التابع لها المنتدب لهذا العام 2022».

- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق «صورة من التقارير الطبية».

- الاستدعاء للتجنيد «صورة معتمدة من المستند».

- عجز 5% «صورة معتمدة من المستند».