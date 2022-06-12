لطلاب الإعدادية.. مدرسة العربي تمنح مكافأة شهرية وفرصة عمل بعد التخرج

أعلنت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، تفاصيل التقديم في المدرسة للعام الدراسي المقبل 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية وشروط الالتحاق والتخصصات الموجودة، مؤكدة أن المدرسة لا تؤهل للالتحاق بكلية الهندسة ولكن الكليات التكنولوجية.

وقالت مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، إنه سيتم الإعلان عن طريقة التقديم بعد الإعلان عنه على موقع وزارة التربية والتعليم، وكذلك تحديد الحد الأدنى من الدرجات للتقدم لإختبارات القدرات الخاصة بالمدرسة.

شروط التقديم لمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية

- ألأ يزيد السن في الأول من أكتوبر 2022 عن 15 سنة.

- الحصول على شهادة الإعدادية العامة من مدرسة تتبع الإدارة التعليمية لمدينة قويسنا ومدينة بنها فقط، مع الإقامة في ذات الناحية.

- المدرسة لا تقبل طلاب المدارس الرياضية والأزهرية ولكن الإعدادية العامة فقط.

ـ لا تقبل التحويل من المدارس الأخرى.

- رغم تميز المدرسة فإن مصروفاتها حكومية.

- من يرسب في أي سنة دراسية يتم تحويله إلى مدرسة أخرى ولا يحصل على فرصة إعادة إلا بشروط قاسية يتم التوقيع عليها من ولي الأمر قبل القبول بالمدرسة.

التخصصات داخل المدرسة

- تبريد وتكييف.

- كهرباء.

- ميكانيكا عامة.

- لوجيستيات.

مميزات تقدمها المدرسة للطلاب

- توفیر زي ریاضي کامل لكل طالب.

- توفير مناهج دراسية حديثة تواكب التطورات الحديثة وكذلك توفير جميع الخامات والأدوات

- توفير وظيفة بعد التخرج مباشرة بمجموعة العربي (عند إحتياج المصانع).

- حصول الطالب على شهادة خبرة سنتين بناء على حضوره والتزامه بالتدريب إذا التحق بشركة العربي للعمل.

- توفير وسيلة مواصلات من مدينة قويسنا ومدينة بنها مجانية إلى المدرسة والعكس.

- مكافاة شهرية خلال الدراسة وكذلك التدريب الصيفي.

- توفير الملابس الخاصة بالدراسة والتدريب الميداني خلال السنوات الثلاثة مجاناً، المطلوبة للدراسة والتدريب العملي بالورش التي تؤهل الخريج للعمل بمصانع العربي.

- توفير وجبة ساخنة في أيام الدراسة وأيام التدريب الميداني بالمصنع.

- توفير مدرسين ومهندسين على أعلى مستوى من الكفاءة في العملية التعليمية.