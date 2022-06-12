شروط دخول مدارس stem للمتفوقين فقط.. مجموع ودرجات محددة في بعض المواد

شروط دخول مدارس stem، ونظام الدراسة وسياسة القبول، من أكثر الكلمات بحثًا على مؤشر البحث «جوجل» من جانب أولياء الأمور والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، وخاصة بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وتنسيق القبول في الثانوية العامة والدبلومات الفنية في عدد من المحافظات.

شروط دخول مدارس stem

مدارس ستيم (المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا)، تقبل الطلاب المتفوقين الحاصين على الشهادة الإعدادية، وفقًا للشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم كالتالي:

- حصول الطالب على 98% وأكثر والدرجة النهائية في مادة من مواد (اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات).

- أن يكون الطالب حاصلًا على أكثر من 95% والدرجة النهائية في مادتين من المواد التي أدى فيها الامتحان (اللغة الإنجليزية أو العلوم أو الرياضيات).

- يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة في التعليم الأساسي.

- حصول الطالب على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 18 عامًا.

أماكن مدارس stem في مصر

مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) في محافظات (الجيزة – القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية – بني سويف– قنا – المنيا – سوهاج– سرس الليان بالمنوفية – مدينة السادات بالمنوفية).

التقديم لمدارس stem

- التقديم إلكترونيًا علي موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- يتم الإعلان عن موعد التقديم من جانب وزارة التعليم.

امتحانات القبول

- مكون من 4 محاور، رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية وأسئلة مهارات ذهنية، ويحصل الطالب فيها على درجة تحدد ترتيبه بين الطلاب المتقدمين.

التحويل من مدارس stem

لا يوجد تحويل بين مدرسة stem وبعضها البعض.

يسمح للطالب التحويل من مدارس ستيم إلي مدارس الثانوي العام.