آخرها تركيا هروبا من «الديك الرومي».. أبرز دول غيرت اسمها

تلجأ بعض الدول إلى تغيير اسمها لأسباب عدة، آخرها كان تركيا، بعد أن ارتبط الاسم السابق بترجمة «الديك الرومي» باللغة الإنجليزية، ليتحول اسمها من «Turky» إلى «Turkiye»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام تركية محلية وعالمية، واعترفت الأمم المتحدة رسميًا بتركيا، بعد أن دعت الحكومة إلى الاسم الجديد.

وقالت الأمم المتحدة، إنها نفذت التغيير بعد وقت قصير من تلقي الطلب، وبدأت عملية إعادة تسمية البلاد في (ديسمبر) 2021، عندما أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيانًا قال فيه إن «كلمة (تركية) تمثل وتعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الأمة التركية بأفضل صورة».

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تي.آر.تي)، إن أوروبا تستخدم النسخة الإنجليزية منذ استقلال تركيا في عام 1923، وقالت الإذاعة: «على مر القرون، أشار الأوروبيون إلى الدولة العثمانية أولاً ثم إلى تركيا بأسماء عديدة».

وفيما يلي نرصد أبرز الدول التي غيرت اسمها لاعتبارات مختلفة.

هولندا

غيرت هولندا اسمها من «Holland» لتصبح «Netherlands»، وذلك بعد توحيد مقاطعتي الشمال والجنوب تحت اسم واحد.

التشيك

أصبحت تكتب وتنطق «Czechia» بدلاً من «Czech»، وذلك لتسهيل تسميتها في التسويق والمحافل الرياضية.

سريلانكا

تحول اسمها من «Ceylon» إلى «Sri Lanka» للتخلص من الاسم الذي أطلقه عليها البريطانيون إبان فترة الاحتلال.

مقدونيا الشمالية

تغير اسمها من «Macedonia» إلى «North Macedonia»، وذلك بسبب وجود منطقة باسم مقدونيا في شمال اليونان.

بوركينا فاسو

غيرت البلاد اسمها ليصبح «Burkina Faso» بدلاً من «Alto Volta»، وذلك من أجل الاحتفال بالذكرى السنوية الـ20 لاستقلالها، وتعني «أرض الرجال الأقوياء».

تايلاند

أصبح اسمها «Siam» بدلاً من «Thailand»، بمعنى «أرض الأحمر» للتعبير عن الفخر بأنها الدولة الوحيدة التي لم تستعمر في جنوب قارة آسيا.