أحمد حلمي في مواجهة توم كروز بشباك التذاكر السعودي

استمر فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي في المركز الثاني بشباك التذاكر السعودي، للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد ما أزاحه من الصدارة التي استمرت أربع أسابيع متالية فيلم الأكشن«Top Gun: Maverick» بطولة النجم الأمريكي توم كروز، وذلك وفقًا لما كشفه الحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على «تويتر»، قائلًا: «تصدر Top Gun Maverick للقائمة وبعده فيلم واحد تاني، يأكد لنا اعجابكم بالفيلمين».

وجاء في المركز الثالث بالقائمة الفيلم الهندي «Vikram» تأليف وإخراج لوكيش كاناجاراج، أما جاء في الفيلم الرابع فيلم «Sonic the Hedgehog 2»، وعاد إلى المركز الخامس فيلم «Harry Potter & The Chamber of Secrets»

خروج فيلم «زومبي» من قائمة الـ«TOP 5» في شباك التذاكر السعودي

أما فيلم «زومبي» بطولة الفنان علي ربيع، فخرج من قائمة الـ «TOP 5» في شباك التذاكر السعودي للمرة الأولى منذ طرح الفيلم في مايو الماضي، حيث جاء الفيلم الأسبوع السابق في المركز الرابع، ولكنه لم يكن الفيلم الوحيد الذي خرج من القائمة هذا الأسبوع، حيث انضم إليه الإنمي «Jujutsu Kaisen 0: The Movie»، الذي كان في المركز الثالث الأسبوع الماضي.

«Top Gun: Maverick» يحقق 599 مليون دولار في دور العرض حول العالم

وحقق فيلم «واحد تاني» إيرادات في شباك التذاكر المصري خلال 5 أسابيع وصلت لـ56 مليون جنيه، بينما حقق فيلم «Top Gun: Maverick» إيرادات وصلت لـ599 مليون دولار، من بينهم 265 مليون دولار خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على مدار 14 يومًا في دور العرض السينمائي حول العالم.