«مدبولي» يشدد على سرعة الوصول لاتفاقيات مع الإمارات بشأن الطاقة المتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للكيماويات، والسيد محمد عبدالكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة، وعدد من المسئولين المصريين.

كما حضر الاجتماع السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، وخالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق بشركة أدنوك، وعمر السويدي، وكيل الوزارة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي بشركة مصدر، وعبدالله الشامسي، الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الإماراتيين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اللقاءات التي جمعته مع عدد من المسئولين الإماراتيين، خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الشقيقة، التي تضمنت بحث واستعراض عدد من ملفات التعاون الثنائي، وخاصة ما يتعلق بالتعاون في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وما شمل ذلك من مشروعات مقترحة، لتوليد 10 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح، بالبحر الأحمر، وذلك فى ضوء الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بتطوير حقول الغاز، مؤكداً في هذا الصدد أهمية العمل على سرعة الوصول إلى صياغة التفاهمات والاتفاقيات حول تلك المشروعات، بما يسهم في سرعة تنفيذها على أرض الواقع وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة في هذا القطاع المهم.

مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

من جانبه، أشار عمر السويدي إلى أنه فيما يتعلق بخطوات تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، تم عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للمبادرة، وتم تحديد خطة عمل لكل دولة من الدول الثلاث مصر، والإمارات، والأردن، كما تم عقد اجتماع للجنة التنفيذية للمبادرة، مضيفًا أنه يتم قريبًا عقد ورشة عمل للجنة التنفيذية مع الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعات التعاون من الدولة الثلاث، على أن يتم البدء فى دراسات الجدوى للمشروعات المحددة؛ تمهيداً لبدء تنفيذها.

وأضاف أن هناك زخمًا كبيرًا، ورغبة وحماسًا من جانب كل الشركات للمشاركة في هذه المشروعات، لا سيما في مجالات الأغذية والأدوية والزراعة، مشيرًا إلى أن هناك فريق عمل تكون مهمته تذليل العقبات وحل المشكلات التى من الممكن أن تواجه عمل الشركات، وذلك بما يسهم في سرعة البدء فى تنفيذ المشروعات.

ومن جانبه، قال خالد سالمين: «نحن في أدنوك، لدينا اهتمام كبير بعدد من المشروعات، سواء في قطاع الغاز، أو غيره»، ورحب وزير البترول بهذا التوجه، مشيرًا إلى أنه نرحب بتنويع الاستثمارات في هذا القطاع.

رئيس الوزراء يرحب بضخ استثمارات جديدة

ورحب رئيس الوزراء بضخ استثمارات جديدة، أو الشراكة مع الجانب الإماراتي، خاصة في إطار جهود تطوير الإنتاج ببعض حقول الغاز.

وقال سالمين: «نحن كذلك جاهزون للتعاون في مشروعات البوليستر»، وفي هذا الصدد عقب رئيس الوزراء: «نحن جاهزون بموقع المشروع، ووزارة البترول لديها التفاصيل الكاملة بهذا الشأن».

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالبلدين بسرعة تنفيذ هذا المشروع.

وقال مدبولي: «فرق العمل من الفنيين من الجانبين مستمرون في الاجتماعات بهدف الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقترحة للشراكة والتعاون، ونعمل على البناء على الزخم الكبير والاهتمام من القيادة السياسية بالبلدين في هذا الشأن».