«خارجية الشيوخ» تناقش دور الشباب في تعزيز التنمية داخل إفريقيا

اجتمعت لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عفت السادات، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لأخذ الرأي على تقرير الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن «الشباب الإفريقي ودوره في تعزيز التنمية بين الدول الإفريقية».

وأعلن عفت السادات رئيس اللجنة، موافقة لجنة الشؤون الخارجية والعربية على الاقتراح برغبة المقدم من نائب التنسيقية بشأن «الشباب الإفريقي ودوره في تعزيز التنمية بين الدول الإفريقية»، بعد موافقة الجهات الحكومية.

تعزيز الأدوات المصرية للتواصل مع دول القارة الإفريقية

ويشير الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ضرورة تعزيز الأدوات المصرية للتواصل مع دول القارة الإفريقية، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية القائمة على استعادة التأثير والتعاون الإفريقي، موضحاً عددا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تواجه دول القارة ومن بينها البيروقراطية والنزاعات القبلية والتطرف.

وشدد نائب التنسيقية، علي ضرورة الإسراع الحكومي في تنفيذ التوجيهات الرئاسية في تعزيز التعاون والتواصل والتدريب لكل الشباب الإفريقي بمؤسسات الدولة المصرية.

إنشاء كليات الدراسات الإفريقية بالجامعات المصرية

كانت اللجنة قد أوصت فى الاجتماع السابق بعد مناقشة الاقتراح برغبة، على ضرورة إنشاء كليات الدراسات الإفريقية بالجامعات المصرية، واستمرارية المنتدي العربي الأفريقي كما كان في نسخته الأولي لتعزيز الريادة المصرية.

كما أوصت بضرورة استحداث أقسام للغات الأفريقية بكليات الآداب والتربية بالجامعات المصرية، وأدرجت اللجنة هذه التوصيات في التقرير الذي ستعرضه على المجلس لاعتماده.