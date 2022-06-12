فريق واما يستعد لطرح أغنيته الجديدة «مش حلوة بس»

يستعد فريق واما لطرح أغنية جديدة بالتزامن مع موسم الصيف بعنوان «مش حلوة بس»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وإنتاج نجوم ريكوردز وهاي واي.

مش حلوة بس كلمات عزيز الشافعي

ويعتبر هذا التعاون الثاني على التوالي لواما مع عزيز الشافعي وتوما، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية نجمة معدية، وتم تسجيل الأغنية في الأستوديو بحضور المنتج ياسر خليل، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

آخر ألبومات واما

وطرح فريق واما آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان الصيف ابتدى، الذي ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق.

أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم واما أكثر من كليب مع نجوم ريكوردز ووهاي واي، مثل على فكرة، وشمس بحر، وتم تصويرهما في إسبانيا، وهما من إخراج John perez.

وكُرم فريق واما مؤخرًا في مهرجان ميما ميدل ايست، وحاز جائزة أفضل فرقة غنائية في مصر، وتسلمها الفريق الذي كان حاضرًا بأكمله.