عضو «تحالف العمل الأهلى»: «حياة كريمة» مشروع القرن لمواجهة مشكلات المواطنين الأكثر احتياجاً

مارجريت مينا: الحوار الوطنى فرصة عظيمة أطلقها الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة

قالت مارجريت مينا، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن مبادرة «حياة كريمة» هى مشروع القرن فى مصر لمواجهة مشكلات المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الحوار الوطنى فرصة عظيمة أطلقها الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة.

مليون أسرة استفادت من حملات الحماية الاجتماعية للتحالف من خلال قواعد بيانات موحدة لتنظيم العمل

وأضافت «مينا»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك مليون أسرة استفادت من حملات الحماية الاجتماعية للتحالف خلال شهر رمضان من خلال قواعد بيانات موحدة لتنظيم العمل، وأهداف التحالف تركز على الأمن الغذائى والدعم والتمكين الاقتصادى، والجمعيات الأهلية تلعب دوراً فى تحقيق رؤية مصر 2030.

الجمعيات الأهلية قطاع مهم فى تحقيق الأجندة الوطنية التنموية ورؤية مصر 2030 وتسهم مع الحكومة والقطاع الخاص فى تحسين نوعية حياة المواطنين

وأوضحت أن الجمعيات الأهلية قطاع مهم فى تحقيق الأجندة الوطنية التنموية ورؤية مصر 2030 وتساهم مع الحكومة والقطاع الخاص فى تحسين نوعية حياة المواطنين، وإعلان الرئيس السيسى 2022 عاماً لمنظمات المجتمع المدنى دليل على قناعته بدور هذا القطاع فى خدمة المجتمع.. وإلى نص الحوار:

ما أهمية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حالياً؟

- التحالف الوطنى يتكون من 23 منظمة مجتمع مدنى، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات، ومؤسسة حياة كريمة، وهدفه الأساسى تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدنى، وتوحيد قواعد البيانات لتتسم بالدقة والإتاحة، ويتم التخطيط للمشروعات والخطط والخدمات التنموية بطرق منظمة، من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من المستهدفين من المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، ومن بين الأهداف العامة للتحالف تطوير آليات منظمة لتقسيم العمل بين الهيئات والمؤسسات الشريكة، وتنفيذ أنشطة تبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء التحالف.

ويسعى التحالف إلى توحيد جهود العمل الأهلى لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد فى المجتمع بالاستفادة القصوى، فالأسرة المصرية هى بؤرة اهتمام عمل كل المؤسسات.

ما أبرز القضايا والمقترحات التى تم تناولها خلال اجتماعات التحالف الوطنى؟

- توقيع الميثاق المنظم لعمل المنظمات والمؤسسات المشتركة فى التحالف كان على رأس أعمال التحالف الوطنى التى تمت بالفعل على أرض الواقع، وتم عمل التجربة العملية المشتركة لأعضاء التحالف، متمثلة فى حملات الحماية الاجتماعية وتوزيع كراتين خلال شهر رمضان غطت مليون أسرة، وتم من خلال الاستفادة من قواعد البيانات الموحدة لتنظيم العمل والسعى للوصول إلى المستهدفين دون حالات تكرار. ويشمل ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عدة محاور تمثل أساس تدخلاتها الاستراتيجية التنموية، وتتمثل هذه المحاور فى وجود الميثاق الأخلاقى الداعم للعمل التنموى القائم على مجموعة من القيم الحاكمة، أبرزها الكفاءة والجودة وتشاركية العمل التنموى بين الاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة لتحقيق النتائج المخططة.

كيف يمكن مواجهة الفقر فى مصر من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى؟

- يقدم التحالف الوطنى ومؤسساته المشتركة نماذج لمواجهة الفقر من خلال التركيز فى محاور العمل بشكل أساسى على مجال الأمن الغذائى، والدعم، ومجال التمكين الاقتصادى، والمكون الاجتماعى، والمكون الصحى، ووجود التحالف الوطنى كأحد إنجازات هذا العام يعطى دفعة أكبر لمشاركة أوسع وأكثر عمقاً لمنظمات المجتمع المدنى فى التخطيط والتطوير والتنفيذ للبرامج التنموية كجزء من الخطة الإجمالية التنموية للدولة، خاصة فى المبادرات التنموية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أهدافنا تركز على الأمن الغذائى والتمكين الاقتصادى والجمعيات الأهلية تلعب دوراً فى تحقيق رؤية مصر 2030

ما دور الجمعيات الأهلية فى التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة؟

- تمثل الجمعيات الأهلية قطاعاً مهماً جداً فى تحقيق الأجندة الوطنية التنموية ورؤية مصر 2030، وتلعب دوراً مهماً فى تحقيق هذه الرؤية التى تنقل مصر نقلة نوعية كبيرة، لأن العملية التنموية والتعامل مع مختلف المشكلات يحتاج تضافر كل الجهود القادرة على العمل ولديها من الخبرات الميدانية وتجارب العمل ما يؤهلها للمشاركة فى المنظومة التنموية، ولدينا فى منظمات المجتمع المدنى الكثير من هذه النماذج الرائعة والمحبة للوطن والمخلصة فى تأدية دورها التنموى لصالح المساهمة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى تحسين نوعية الحياة للمواطنين الأكثر احتياجاً، فقناعة الرئيس بدور منظمات المجتمع المدنى وإعلان 2022 عاماً لمنظمات المجتمع المدنى دليل على هذه القناعة.

ماذا يقدم الاتحاد الوطنى للعمل الأهلى التنموى للمواطن الأولى بالرعاية؟

- يسعى ميثاق التحالف الوطنى لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تشكل بدورها محوراً استراتيجياً رئيسياً يرتكز عليه تنفيذ كافة المبادرات التنموية، لضمان وصول الخير لمستحقيه دون تكرار، وتوسيع أكبر للخدمات وتوسيع للمناطق الجغرافية، وبالتالى توسيع أكبر للمواطنين المستفيدين، بالتنسيق بين الجمعيات بعضها البعض والدولة، ويأتى هذا الميثاق تزامناً مع إعلان عام 2022 عاماً خاصاً بالمجتمع المدنى، وسعياً لتوحيد كافة الجهود التنموية بين شركاء العمل الأهلى والتنموى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع.

ما رأيك فى مبادرة حياة كريمة ودورها فى القرى الأكثر فقراً؟

- «حياة كريمة» من المبادرات الإنسانية العظيمة، وهى مشروع القرن الأهم ليس داخل مصر فحسب لكن على المستوى الإقليمى والعالمى، وهى تتسم بالتنظيم والشمولية ودمج الجميع لمواجهة مشكلات حقيقية وحياتية للمواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية فى الريف، ومن بين السمات المهمة فى «حياة كريمة» تفعيل دور ومشاركة الشباب من الجنسين وهذا أمر مهم للغاية.

ما رأيك فى الحوار الوطنى وما يمثله من أهمية فى الوقت الحالى؟

- الحوار الوطنى فرصة كبيرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بين كافة فئات المجتمع المصرى، ويجب التعامل معها بشكل إيجابى وتفاعل بنّاء، ولا بد أن يكون لدى جميع الأطراف رغبة حقيقية فى عمل نقاشات تتسم بالموضوعية والقدرة على الإنصات من أجل التوصل إلى مقترحات ممكنة قابلة للتطبيق وتخدم جميع أطياف المجتمع، والحوار الوطنى يسهم فى بناء الجمهورية الجديدة.

هل من المتوقع طرح أى تعديلات خاصة بقانون الجمعيات الأهلية على مائدة الحوار الوطنى؟

- هناك بعض الحوارات التى تمت فى هذا الشأن، وإذا أتيحت الفرصة لتبادل بعض الاقتراحات المطلوبة فى القانون سنبحث القضية ولكن هذا ما زال تحت النقاش.

هل هناك خطط مطروحة من التحالف للمناقشة على مائدة الحوار الوطنى؟

- سيكون للتحالف دور مهم فى النقاش على مائدة الحوار الوطنى، فى إطار تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى وتأكيد استمرارية مشاركته فى الأجندة الوطنية التنموية، وكيف يتم ذلك بشكل منظم وتكون كل البيئة المحيطة بهذا الأمر مساندة لهذا المطلب.

قالت مارجريت مينا، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن مبادرة «حياة كريمة» هى مشروع القرن فى مصر لمواجهة مشكلات المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الحوار الوطنى فرصة عظيمة أطلقها الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت «مينا»، فى حوار لـ«الوطن»، أن هناك مليون أسرة استفادت من حملات الحماية الاجتماعية للتحالف خلال شهر رمضان من خلال قواعد بيانات موحدة لتنظيم العمل، وأهداف التحالف تركز على الأمن الغذائى والدعم والتمكين الاقتصادى، والجمعيات الأهلية تلعب دوراً فى تحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن الجمعيات الأهلية قطاع مهم فى تحقيق الأجندة الوطنية التنموية ورؤية مصر 2030 وتساهم مع الحكومة والقطاع الخاص فى تحسين نوعية حياة المواطنين، وإعلان الرئيس السيسى 2022 عاماً لمنظمات المجتمع المدنى دليل على قناعته بدور هذا القطاع فى خدمة المجتمع.. وإلى نص الحوار:

أهدافنا تركز على الأمن الغذائى والتمكين الاقتصادى والجمعيات الأهلية تلعب دوراً فى تحقيق رؤية مصر 2030

يتمثل دور المجتمع المدنى ومنظماته والهيئات والمؤسسات التابعة له فى مصر فى مساعدة الدولة فى أعمال التنمية التى تقوم بها وأداء دور الوسيط بين الحكومة والمواطن فى إنشاء المشروعات التنموية التى تهدف إلى تحسين حياة المواطن.

علاقة المجتمع المدنى والدولة

ما أهمية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حالياً؟

- التحالف الوطنى يتكون من 23 منظمة مجتمع مدنى، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات، ومؤسسة حياة كريمة، وهدفه الأساسى تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدنى، وتوحيد قواعد البيانات لتتسم بالدقة والإتاحة، ويتم التخطيط للمشروعات والخطط والخدمات التنموية بطرق منظمة، من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من المستهدفين من المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، ومن بين الأهداف العامة للتحالف تطوير آليات منظمة لتقسيم العمل بين الهيئات والمؤسسات الشريكة، وتنفيذ أنشطة تبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء التحالف.

ويسعى التحالف إلى توحيد جهود العمل الأهلى لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد فى المجتمع بالاستفادة القصوى، فالأسرة المصرية هى بؤرة اهتمام عمل كل المؤسسات.

ما أبرز القضايا والمقترحات التى تم تناولها خلال اجتماعات التحالف الوطنى؟

- توقيع الميثاق المنظم لعمل المنظمات والمؤسسات المشتركة فى التحالف كان على رأس أعمال التحالف الوطنى التى تمت بالفعل على أرض الواقع، وتم عمل التجربة العملية المشتركة لأعضاء التحالف، متمثلة فى حملات الحماية الاجتماعية وتوزيع كراتين خلال شهر رمضان غطت مليون أسرة، وتم من خلال الاستفادة من قواعد البيانات الموحدة لتنظيم العمل والسعى للوصول إلى المستهدفين دون حالات تكرار. ويشمل ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عدة محاور تمثل أساس تدخلاتها الاستراتيجية التنموية، وتتمثل هذه المحاور فى وجود الميثاق الأخلاقى الداعم للعمل التنموى القائم على مجموعة من القيم الحاكمة، أبرزها الكفاءة والجودة وتشاركية العمل التنموى بين الاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة لتحقيق النتائج المخططة.

كيف يمكن مواجهة الفقر فى مصر من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى؟

- يقدم التحالف الوطنى ومؤسساته المشتركة نماذج لمواجهة الفقر من خلال التركيز فى محاور العمل بشكل أساسى على مجال الأمن الغذائى، والدعم، ومجال التمكين الاقتصادى، والمكون الاجتماعى، والمكون الصحى، ووجود التحالف الوطنى كأحد إنجازات هذا العام يعطى دفعة أكبر لمشاركة أوسع وأكثر عمقاً لمنظمات المجتمع المدنى فى التخطيط والتطوير والتنفيذ للبرامج التنموية كجزء من الخطة الإجمالية التنموية للدولة، خاصة فى المبادرات التنموية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ما دور الجمعيات الأهلية فى التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة؟

- تمثل الجمعيات الأهلية قطاعاً مهماً جداً فى تحقيق الأجندة الوطنية التنموية ورؤية مصر 2030، وتلعب دوراً مهماً فى تحقيق هذه الرؤية التى تنقل مصر نقلة نوعية كبيرة، لأن العملية التنموية والتعامل مع مختلف المشكلات يحتاج تضافر كل الجهود القادرة على العمل ولديها من الخبرات الميدانية وتجارب العمل ما يؤهلها للمشاركة فى المنظومة التنموية، ولدينا فى منظمات المجتمع المدنى الكثير من هذه النماذج الرائعة والمحبة للوطن والمخلصة فى تأدية دورها التنموى لصالح المساهمة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى تحسين نوعية الحياة للمواطنين الأكثر احتياجاً، فقناعة الرئيس بدور منظمات المجتمع المدنى وإعلان 2022 عاماً لمنظمات المجتمع المدنى دليل على هذه القناعة.

إعلان الرئيس السيسى 2022 عاماً لمنظمات المجتمع المدنى دليل على قناعته بدور هذا القطاع فى خدمة المجتمع

ماذا يقدم الاتحاد الوطنى للعمل الأهلى التنموى للمواطن الأولى بالرعاية؟

- يسعى ميثاق التحالف الوطنى لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات تشكل بدورها محوراً استراتيجياً رئيسياً يرتكز عليه تنفيذ كافة المبادرات التنموية، لضمان وصول الخير لمستحقيه دون تكرار، وتوسيع أكبر للخدمات وتوسيع للمناطق الجغرافية، وبالتالى توسيع أكبر للمواطنين المستفيدين، بالتنسيق بين الجمعيات بعضها البعض والدولة، ويأتى هذا الميثاق تزامناً مع إعلان عام 2022 عاماً خاصاً بالمجتمع المدنى، وسعياً لتوحيد كافة الجهود التنموية بين شركاء العمل الأهلى والتنموى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع.

ما رأيك فى مبادرة حياة كريمة ودورها فى القرى الأكثر فقراً؟

- «حياة كريمة» من المبادرات الإنسانية العظيمة، وهى مشروع القرن الأهم ليس داخل مصر فحسب لكن على المستوى الإقليمى والعالمى، وهى تتسم بالتنظيم والشمولية ودمج الجميع لمواجهة مشكلات حقيقية وحياتية للمواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية فى الريف، ومن بين السمات المهمة فى «حياة كريمة» تفعيل دور ومشاركة الشباب من الجنسين وهذا أمر مهم للغاية.

ما رأيك فى الحوار الوطنى وما يمثله من أهمية فى الوقت الحالى؟

- الحوار الوطنى فرصة كبيرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بين كافة فئات المجتمع المصرى، ويجب التعامل معها بشكل إيجابى وتفاعل بنّاء، ولا بد أن يكون لدى جميع الأطراف رغبة حقيقية فى عمل نقاشات تتسم بالموضوعية والقدرة على الإنصات من أجل التوصل إلى مقترحات ممكنة قابلة للتطبيق وتخدم جميع أطياف المجتمع، والحوار الوطنى يسهم فى بناء الجمهورية الجديدة.

هل من المتوقع طرح أى تعديلات خاصة بقانون الجمعيات الأهلية على مائدة الحوار الوطنى؟

- هناك بعض الحوارات التى تمت فى هذا الشأن، وإذا أتيحت الفرصة لتبادل بعض الاقتراحات المطلوبة فى القانون سنبحث القضية ولكن هذا ما زال تحت النقاش.

هل هناك خطط مطروحة من التحالف للمناقشة على مائدة الحوار الوطنى؟

- سيكون للتحالف دور مهم فى النقاش على مائدة الحوار الوطنى، فى إطار تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى وتأكيد استمرارية مشاركته فى الأجندة الوطنية التنموية، وكيف يتم ذلك بشكل منظم وتكون كل البيئة المحيطة بهذا الأمر مساندة لهذا المطلب.

علاقة المجتمع المدنى والدولة

يتمثل دور المجتمع المدنى ومنظماته والهيئات والمؤسسات التابعة له فى مصر فى مساعدة الدولة فى أعمال التنمية التى تقوم بها وأداء دور الوسيط بين الحكومة والمواطن فى إنشاء المشروعات التنموية التى تهدف إلى تحسين حياة المواطن.