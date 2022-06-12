تنظيم ملتقى لتوظيف الشباب بأسيوط الثلاثاء.. 500 فرصة عمل

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنظيم ملتقى للتوظيف بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 14 يونيو، من الساعة 9 صباحًا حت الساعة 5 مساءًا بقاعة «لاند ستار» في مدينة منقباد، وذلك لتوفير أكثر من 500 فرصة عمل، بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص.

ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل للشباب الأسيوطي الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة، أو بدون مؤهلات، من سن 19 حتى 55 عاما، وتخصيص فرص عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة.

فرص عمل للشباب

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية، ومواجهة البطالة، وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي تقوم بتنظيم ملتقى التوظيف ضمن برنامج «فرصة»، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي لاستهداف المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وأصحاب الإرادة من ذوى الهمم والباحثين عن فرص العمل من السيدات والشباب.

ملتقى التوظيف الأول

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي، أن ملتقى التوظيف الأول الذي تنظمه بالمحافظة يعتبر من المكاسب المهمة للشباب من أبناء المحافظة، لأنه يوفر أكثر 500 فرصة عمل بكبرى الشركات داخل أسيوط وخارجها، وإتاحة فرص العمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة ولجميع المؤهلات الدراسية بالمناطق الصناعية.