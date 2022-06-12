«توتر وغضب».. تأثير درجات الحرارة المرتفعة على المزاج العام للمواطنين

تختلف استجابة الإنسان النفسية للتغيرات المناخية، التي تتباين بين الفصول الأربعة، فالبعض يفضل الأجواء الصيفية التي تشعره بالبهجة والانطلاق بعكس الشتاء، والبعض الآخر يعاني من الغضب الشديد وسرعة الانفعال والتوتر، وتزداد تلك الأعراض مع تخطي درجات الحرارة 40 درجة مئوية، نتيجة الموجات الحارة التي تزور مصر من وقت لآخر، في فصلي الربيع والصيف.

حالة من الغضب غير المبرر

قالت الدكتورة إيمان الريس، أخصائية نفسية ومدربة تعديل سلوك لـ«الوطن»، إن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بما يؤثر سلبًا على الحالة المزاجية للإنسان، التي تظهر في صورة القلق والتوتر، يصاحبه سرعة الانفعال والغضب الشديد غير المبرر، بما يؤدي إلى اشتغال المشكلات الأسرية أو في العمل.

الثبات الانفعالي وشرب الماء

ونصحت «الريس»، بضرورة عمل توازن بين الشعور الداخلي والسلوك، من خلال تدريبات الثبات الإنفعالي، التي تتمثل في تمارين التنفس التي تساعد على الإسترخاء والهدوء، بجانب التفكير في نتائج ذلك الإنفعال قبل القيام بأي تصرف، ودعت إلى تجنب اتخاذ أي قرار هام في الفترة التي يعاني فيها الشخص من الضغط النفسي المرتبط بإرتفاع حرارة الجو.

وأضافت الاخصائية النفسية ومدربة تعديل السلوك، أن تجنب التواجد في الأماكن شديدة الحرارة والمزدحمة، وشرب الكثير من الماء الذي يحمي الجسم من الجفاف ويعيد التوازن إليه ضمن روشتة الحماية من أضرار آشعة الشمس في موجة الحر.

وكانت البلاد تعرضت لموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية كانت ذروتها أمس السبت، حيث سجلت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة 43 درجة مئوية في الظل على القاهرة الكبرى، نتيجة التأثر برياح جنوبية غربية إلى غربية قادمة من الصحراء الغربية، تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل كبير.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، غدا الإثنين، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.