استقرار الطقس بالإسماعيلية والعظمى تسجل 36 درجة مئوية «فيديو»

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، استقرار حالة الطقس نسبياً بعد ارتفاع كبير في درجات الحرارة أمس السبت، حيث وصلت فيه درجة الحرارة إلى 43 مئوية في الظل.

وسجلت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، 36 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى، مع وجود حركة ونشاط للرياح يزداد في الفترة المسائية من اليوم.

استمرار حالة الطوارئ

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في محافظة الإسماعيلية، تستمر حالة الطوارئ اليوم الأحد رغم تحسن الأحوال الجوية.

ونبهت الشبكة الوطنية على كل رؤساء المراكز والقرى والأحياء ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بتفعيل فرق الطوارئ تحسباً لأي طارئ.

توقعات بانخفاض درجة الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في كل الأنحاء على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة كسرت في القاهرة الكبرى لأول مرة خلال هذا العام حاجز 40 درجة مئوية، وسجلت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية 43 درجة مئوية فى الظل على القاهرة الكبرى.

وتوقع بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 35 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 29، وشمال الصعيد 39، وجنوب الصعيد 45.

وأشار البيان إلى وجود نشاط للرياح مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، إضافة إلى وجود الفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية(السلوم - مطروح).