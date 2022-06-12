اللجنة النقابية بالأوبرا تكشف تفاصيل إلغاء حفل نوال الزغبي: «مش تبع الدار»

جدل كبير أثارته نوال الزغبي بعد تغريدتها الأخيرة بشأن حفلها بدار الأوبرا المصرية، الذي تم إلغاؤه مؤخرا.

الحفل ليس تابعا لدار الأوبرا

وقالت اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية، في بيان رسمي، تبرئ فيه دار الأوبرا المصرية من اتهامات نوال الزغبي، قالت إن الحفل يخص اللجنة وليس تابعا لدار الأوبرا المصرية.

وقال بيان اللجنة النقابية: «توضح اللجنة النقابية للعالمين بدار الأوبرا المصرية أن حفل الفنانة نوال الزغبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 20 يونيو بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لصالح النقابة قد تم التعاقد عليه من قبل النقابة السابقة في شهر أبريل الماضي».

وتابعت: «وبعد الانتخابات الجديدة التي تمت يوم 30 مايو بانتخاب أعضاء ورئيس جدد للنقابة تعثر إقامة الحفل بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة السابقة والحالية، التي يصعب فيها التوقيع على أي مستند مالي أو التصرف في أي من النواحي المالية ما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده والوفاء بالتزامات النقابة، وهو ما يعتبر قوة قاهرة يستحيل معه إقامة الحفل في موعده المقرر».

علاقة الأوبرا بالحفل

واختمت اللجنة بيانها: «وتؤكد اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا المصرية عدم مسؤولية دار الأوبرا المصرية عن الحفل المشار إليه، وأنه غير مدرج ضمن نشاطها الفني وإنما هو حفل خاص بنقابة العاملين، كما تؤكد اللجنة النقابية رئيسا وأعضاء عن كامل احترامها للفنانة نوال الزغبي وما تقدمه من فن».