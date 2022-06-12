«الحجر الزراعي»: الحرب الروسية لم تؤثر على صادرات مصر الزراعية

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إن الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية، وصلت إلى ثلاثة ملايين ونصف طن، وذلك منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى الآن، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، لم تؤثر على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية لمختلف بلدان العالم.

العطار: صادرات البطاطس للعام الجاري تخطت العام الماضي

أضاف «العطار» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، أن إجمالي ما قامت مصر بتصديره من منتجات في هذا العام، مقاربة لصادرات العام الماضي، إذ تخطت صادرات البطاطس للعام الحالي صادرات العام الماضي، وبكميات كبيرة.

تصدير 760 ألف طن من البطاطس العام الحالي

أوضح أنه جرى تصدير 760 ألف طن من البطاطس العام الجاري، بفارق 160 ألف طن عن العام الماضي، مؤكدا زيادة تصدير منتجات غذائية مهمة، كالثوم والفراولة والعنب والبصل، لمختلف دول العالم.

وتابع: «نسبة تصدير الموالح الوحيدة هي التي انخفضت عن العام الماضي، والانخفاض حدث نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرها على حجم وشكل الصادرات».

ومن قبل، كان رئيس الحجر الزراعي، نفى سحب أي من أختصاصات الحجر الزراعي المصري، فيما يتعلق بتصدير أو استيراد السلع الغذائية لصالح أي جهة أخرى، مؤكدًا التعاون التام مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تيسير عملية أنسياب الصادرات الغذائية المصرية للخارج والداخل.