الحجر الزراعي: لن نتهاون عن قواعد استيراد القمح.. اشتراطاتنا صعبة

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، تفاصيل رفض شحنة قمح هندي لعدم مطابقتها للمواصفات، قائلا إنه بالرغم من الأزمة العالمية في ملف القمح وتداول الحبوب إلا أن الحجر الزراعي المصري لا يتهاون أو يتنازل عن الاشتراطات والقواعد الحجرية لاستيراد القمح، وبالتالي لا يسمح لأي شحنة تدخل مصر إلا بعد التأكد من سلامتها حجريًا 100%.

الشحنة لا تحتوي على الإرجوت

وأضاف «العطار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن شحنة القمح الهندية كان بها آفة حجرية خطيرة تسمى «تفحمات»، وليس «الإرجوت»، مؤكدا أنه لم يجرى رفض الشحنة فقط، وإنما جرى رفض قدوم السفينة من تركيا من الأساس.

اشتراطات الحجر المصري أصعب من التركي

وأشار إلى أنه جرى التواصل مع الحجر الزراعي التركي، وجرى التأكد بأن الشحنة تحتوي بالفعل على آفة حجرية خطيرة، متابعا: «السفينة خرجت من الهند إلى تركيا باشتراطات الحجر التركي وليس المصري، واشتراطات الحجر المصري أصعب كتير من التركي، لو كانت مقبولة في تركيا مكناش إحنا هنقبلها لأن عندنا اشتراطات تانية».

استقبال شحنة قمح من الهند أمس

وأوضح أنه جرى استقبال شحنة قمح من الهند مطابقة للمواصفات أمس السبت، «لجة تشكل على أعلى مستوى من الحجر الزراعي وتفحص القمح بالمخازن والصوامع قبل تحميلها على السفينة، كما يجرى التأكد من سلامة السفينة، وليس بالمخازن على أي آفات أو أمراض، ثم يشرفون على عملية التحميل بالكامل، والتي تستغرق من 10 لـ 12 يوما».

حمولة الشحنة قد تصل لـ 63 ألف طن

ولفت أن حمولة الشحنة الواحدة قد تصل إلى 63 ألف طن، «مهما خدنا هنا منها عينات لن تكون ممثلة، لكن لما بيكون المهندس أو مفتش الحجر الزراعي هناك وبيفتش الشحنة وهي بتتحمل على سير التحميل شايف خطوة بخطوة».