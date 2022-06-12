«التعليم» توجه باعتماد نتيجة تقييم طلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس المستهدفة والمطبق بها البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات بالمديريات التعليمية، باعتماد نتيجة تقييم طلاب صفوف النقل الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2021-2022 بجميع البرامج المطبقة بالمدارس الفنية.

دراسة التقارير

وأضافت الوزارة في خطاب رسمي للمديريات أنه جرى دراسة التقارير الواردة من المحققين الخارجيين من قبل اللجان النوعية لأعمال التقييم والتحقق بقطاع التعليم الفني بالوزارة، موجهة اللجان باعتماد نتيجة تقييم وحدات البرنامج للطلاب بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات بناء على ورد بلائحة التقييم والتحقق لبرنامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات المعتمدة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية لقطاع التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات للعام الدراسي الحالي 2020-2021 وبناء على زيارة المحققين الخارجيين خلال الفترة من السبت 7 مايو حتى 15 من نفس الشهر للتحقق من تقييم وحدات البرنامج واعتماد نتيجة طلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات.