نزهة تحولت لمأساة.. «يوسف» تعرض للاعتداء على يد شاب بنادٍ شهير بالمعادي

نزهة عائلية تحولت لحادث مأساوي، خرج «يوسف» صاحب الـ15 عاما، برفقة والديه وإخوته للنزه في أحد الأندية الشهيرة بالمعادي، فإنهم اعتادوا الذهاب يوميا إليه، ليتعرض بها لحادث مؤلم بعدما تعرض للضرب من قبل أحد أعضاء النادي، ما أسفر عن إصابته بكسر في ذراعه، وحاجته لإجراء عملية جراحية لتركيب شرائح حديدية.

نزهة عائلية لأحد أندية المعادي

روت والدة الطفل «يوسف» يدرس بالصف الأول الثانوي في حديثها لـ«الوطن»، أنها كانت برفقة أسرتها في أحد الأندية الشهيرة بالمعادي، الذين يمتلكون عضويته، وفي نهاية يومهم تركت نجلها «يوسف» برفقة أحد أصدقائه، وتوجهت هي للمنزل من أجل توصيل بناتها، إذ فوجئت بعدها بمكالمة تخبرها عن الحادث الذي تعرض له «يوسف».

سوء تفاهم أسفر عن الاعتداء بالضرب على «يوسف»

وأضافت والدة «يوسف»، أن الشاب الذي تعرض لنجلها، قام بالاعتداء عليه بدون سبب يذكر، قائلة: «يوسف وصاحبه كانوا بيتمشوا وجه طفل تاني خبط فيهم فهما بيكلموه قالهم هجيبلكم أخويا الكبير وجه الشاب دا ضرب يوسف من غير حتى ما يسمع كلمة واحدة منه» حسبما روته.

«يوسف» يخضع للرعاية الطبية

وتابعت والدة طفل المعادي، أن الشاب هجم على نجلها بالضرب المبرح، قائلة: «الشاب زق يوسف على سور الجنينة وبعدين رماه في الجنينة من جوا ونط عليه بجسمه كله على دراعه اتسببله بالكسر دا وفضل يضربه لحد ما أغمى عليه» حسب ما ذكرته، مشيرة إلى أن نجلها تحت الرعاية الطبية لحين تحديد موعد العملية الجراحية لمعالجة ذراعه.

بلاغ لقسم الشرطة بالواقعة

وأوضحت السيدة «هبة» والدة الطفل يوسف، أنها توجهت إلى قسم شرطة المعادي وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 9309 لسنة 2022، ووجهت الاتهام فيه لعضو النادي بالاعتداء على ابنها، والنيابة العامة تجري تحقيقا في الموضوع حاليًا، كما أن مجلس إدارة النادي أجرى تحقيقًا صوريًا في الواقعة، وأخبرتهم أن أقصى قرار يمكن لهم اتخاذه هو وقف عضوية العضو المتهم بالاعتداء سنة، وهذا غير عادل.

المطالبة بكشف هوية الشاب المعتدي

ووجهت والدة الطفل «يوسف» طلبا لمجلس إدارة النادي الرياضي بالمعادي، بكشف هوية الشاب المتهم بالاعتداء على طفلها، وتسليمهم تفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة، لأن التكتم على تلك الواقعة هو إهمال متعمد من مجلس الإدارة، قائلة: «ابني مقهور ونفسه حقه يرجع عشان يقدر يروح النادي تاني».