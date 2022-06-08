كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بأسوان.. وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها الكائن بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان إلى تحديد مرتكب الواقعة، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد السرقة، وببحثه عن مبالغ مالية بالشقة لم يعثر على شيء فقام بسرقة هاتفها المحمول وكارت شحن كهرباء، وضُبط بحوزته المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف ملابسات تغيب أحد الأشخاص ببنى سويف ومقتله

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بني سويف بمديرية أمن بني سويف من أحد الأشخاص بغياب شقيقه عن مسكنهما.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف إلى أن المـُبلغ بغيابه كان رفقة أحد الأشخاص، عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة المركز.

باستدعاء الأخير ومناقشته قرر أن الـمُبلغ بغيابه كان يطالبه برد مبلغ مالي سبق وأن اقترضه منه فعقد العزم على التخلص منه، وفي سبيل ذلك قام باستدراجه والتعدي عليه بالضرب حتى أغشي عليه فقام بإلقائه بمياه نهر النيل واستولى على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، وقرر بتخلصه من هاتف المجني عليه بإلقائه بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، وأرشد المتهم عن الجثة، والمبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.